محمد بن زايد: تمكين الشباب والاستثمار فيه ركن أساسي ضمن رؤية الإمارات التنموية الشاملة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" أن تمكين الشباب والاستثمار فيه وتأهيله بمهارات المستقبل وعلومه ركن أساسي ضمن رؤية الإمارات التنموية الشاملة.

وقال سموه في حسابه عبر منصة " إكس" : " في "اليوم العالمي لمهارات الشباب" أؤكد أن تمكين الشباب والاستثمار فيه وتأهيله بمهارات المستقبل وعلومه ركن أساسي ضمن رؤية الإمارات التنموية الشاملة. الشباب هم القوة والطاقة والطموح والثروة الحقيقية، كما إنهم ركيزة التنمية وقادة الغد في مجتمعاتهم وعليهم اكتساب كل ما يمكنهم من الإسهام الفاعل في تقدم بلادهم وصنع المستقبل المزدهر لها".

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز