مسؤولون في دبي: تعزيز ريادة الإمارات ومكانتها العالمية

المصدر: دبي – البيان

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هنأ مديرو دوائر ومسؤولون في دبي، القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات، بمناسبة تعيين سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائباً لرئيس مجلس الوزراء، ووزيراً للدفاع، والتشكيل الوزاري الجديد لحكومة الإمارات.

وأكدوا أن انضمام سموه لحكومة الإمارات تعكس الثقة الغالية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وحرص سموهما على تطوير مسيرة البناء والتنمية والتطور والتقدم، وتحقيق الريادة والتميز للوطن على كافة الأصعدة.

وأشاروا إلى أن تعيين سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، نائباً لرئيس مجلس الوزراء، ووزيراً للدفاع، سيكون محطة تاريخية جديدة في مسيرة التنمية والتطور، وأن التشكيل الوزاري الجديد لحكومة الإمارات، يفتح أبواب مرحلة مستقبلية من تعزيز ريادة الإمارات ومكانتها العالمية.

وأكد معالي عبد الله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن مباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، التشكيل الوزاري الجديد لحكومة دولة الإمارات، يفتح أبواب مرحلة مستقبلية جديدة، من تعزيز ريادة دولة الإمارات ومكانتها العالمية.

وقال معالي البسطي: «يأتي تقلد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع في حكومة دولة الإمارات، تأكيداً لثقة القيادة والشعب بالإنجازات والمكتسبات الوطنية، التي أرساها سموه، والأداء الاستثنائي على المستويات كافة، محلياً وعالمياً، ما يمثّل أفقاً مستقبلياً واعداً بمزيد من التطور والازدهار، يصل أثره الإيجابي للناس أولاً، ويمكّن كل الفئات في مجتمع الإمارات، ويشارك تجربته الناجحة مع العالم، ويكرّس موقع دولة الإمارات كشريك عالمي موثوق، ومركز اقتصادي دولي، وقصة نجاح ملهمة في التجدد والتطوير المستمرين».

ووصف معالي عبد الرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بأنه «نموذج رفيع ونبيل لحب الوطن والعمل في سبيل إعلاء رايته»، وقال معاليه: «نرفع أصدق التهاني القلبية إلى القيادة الرشيدة، بمناسبة تعيين سمو الشيخ حمدان بن محمد، نائباً لرئيس مجلس الوزراء، وزيراً للدفاع، في التشكيلة الحكومية الجديدة، ونحن نرى في روح سموّه المتّقدة، وفكره النهضوي، تجسيداً لروح الآباء المؤسسين، الذين وحدوا التراب الإماراتي، ودافعوا عن حِمى الدولة، وسدّدوا القلوب والأبصار نحو المستقبل».

كما هنّأ معاليه، باسمه وباسم العاملين في دائرة المالية، دولة الإمارات، قيادة وحكومة وشعباً، بالتشكيلة الوزارية الجديدة، معرباً عن أطيب الأمنيات بأن تُكلّل الجهود الحكومية في كل المجالات بأرفع الإنجازات، وأن ترتقي براية الوطن عالية خفاقة في جميع المحافل المحلية والدولية، كي تترسخ صورة حكومة دولة الإمارات الناصعة على خريطة المراكز المتقدمة في أهم المؤشرات الحكومية حول العالم.

من جانبه، أكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن انضمام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لحكومة الإمارات، تعكس الثقة الغالية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وحرصهما على تطوير مسيرة البناء والتنمية والتطور والتقدم، وتحقيق الريادة والتميز للوطن على كافة الأصعدة.

وقال معاليه: «سمو الشيخ حمدان بن محمد أثبت عند قيادته للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قيادة استثنائية، ساهمت في المضي نحو مستقبل مشرق مزدهر، يضع جودة حياة الأفراد، وسعادتهم وأمنهم وأمانهم، أولوية في مسيرة التميز والنجاح والريادة، وتلبية طموحات دبي في تحقيق المزيد من الإنجازات النوعية التي تعزز من مكانة وطننا، والوصول إلى المركز الأول عالمياً في مختلف المجالات».

وأضاف معاليه أن التعيين سيكون بمثابة محطة تاريخية جديدة في مسيرة التنمية والتطور التي يشهدها العمل الحكومي في دولة الإمارات.

صفات قيادية

بدوره، قال معالي مطر الطاير المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: «يتمتع سمو الشيخ حمدان بن محمد، بصفات قيادية ورؤية استراتيجية واستشرافية، اكتسبها من والده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، التي مكنته من إدارة العديد من الملفات الهامة، وتجاوز مختلف التحديات، حيث شهد العمل الحكومي في إمارة دبي، بقيادة سموه، تطوراً شاملاً في عمل الهيئات والدوائر الحكومية، بما يحقق رؤية الإمارة وخطتها الاستراتيجية»، مؤكداً معاليه أن الخبرات التراكمية التي اكتسبها سموه، وقربه من الناس، وتواصله مع مختلف شرائح المجتمع، ستسهم في دعم مسيرة عمل الحكومة الاتحادية وصياغة مستقبلها، وسيكون عوناً وسنداً لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في تحقيق رؤية وخطط دولة الإمارات، وصناعة مستقبل مستدام للدولة، أساسه الابتكار والريادة العالمية.

وأعرب معالي مطر الطاير، عن تمنياته لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، بدوام الصحة والعافية والتوفيق، لتحقيق طموحات وتطلعات القيادة الرشيدة للدولة، وتحقيق المزيد من الإنجازات الريادية، لخدمة الوطن والمواطن والمقيمين على هذه الأرض الطيبة وزائريها.

كما أكد سلطان أحمد بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن التعيينات الوزارية الجديدة التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، هي انعكاس لرؤية سموه السديدة في ضخ دماء وطنية جديدة وتمكين أبناء الوطن من تولي مسؤوليات تهدف إلى خدمة دولة الإمارات وشعبها الكريم، وتقوده نحو مستقبل واعد ومزدهر وتنمية مستدامة تخدم مختلف الأجيال.

من جهته، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «مباركة واعتماد سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لتعيين سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وليِ عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، نائباً لرئيس مجلس الوزراء، ووزيراً للدفاع، يأتي تتويجاً لإنجازات وبصمات سمو الشيخ حمدان بن محمد الرائدة في خدمة الوطن والمواطن، ودور سموه الجوهري في تحقيق رؤية وتطلعات القيادة الرشيدة، وتسريع الإنجازات، وتعزيز تنافسية الإمارات وإمارة دبي على مستوى العالم، مستنيراً بالنهج الراسخ الذي أرسى دعائمه الآباء المؤسسون، حيث نهل سموه مهارات القيادة على أرض الواقع، من مَعين والده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، مستلهماً من الرؤية الثاقبة والتوجيهات السديدة من مدرسة قائد متمرس لا يعرف المستحيل، ويؤكد التكليف السامي لسموه، الثقة الكبيرة التي بناها سموه في قلوب الناس، ومساهمته الكبيرة في ترسيخ جاهزيتنا للمستقبل، ومواصلة قفزاتنا التنموية لتحقيق أعلى مستويات جودة الحياة والسعادة، وترجمة الطموحات إلى وقائع، لتبقى راية الاتحاد عالية خفاقة».

كما قال الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي: «هذا الإعلان المبارك بانضمام سمو الشيخ حمدان بن محمد لحكومة الإمارات سيصنع قفزة نوعية في رسم مستقبل دبي والإمارات بفكره المتوقد، وعبقريته الفذة، وذكائه الحاد، وسيسهم سموه، وبصورة كبيرة وواضحة، في التطوير المستمر المتلاحق في كافة مفاصل الدولة».

وأضاف المري: «نحن في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، نعاهدكم على مواصلة العمل بجد واجتهاد، كي تبقى إماراتنا أفضل دول العالم تقدماً وازدهاراً، ووفقكم الله لتبقوا سنداً وذخراً للوطن».

كما أوضح داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، أن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قدوة للأجيال الشابة في القيادة والتفكير الاستراتيجي، نهل من مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في القيادة الحكيمة، والإدارة المتكاملة، واستقى من خصاله وأخلاقه الكريمة التواضع والعطاء، واتبع نهجاً قائماً على التطوير المستمر والطموح اللامحدود في مسار التنمية والمستقبل والازدهار، ونعاهده على العمل بإخلاص وأن نسهم في تحقيق رؤية قيادتنا الرشيده.

من جانبه، أكد معالي هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة، عضو المجلس التنفيذي، أن التشكيل الوزاري الجديد يعكس إصرار القيادة على مواصلة رحلة التطوير والريادة العالمية، نظراً لما لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم من إسهامات رائدة في مجالات الإدارة والقيادة والقدرة على استشراف المستقبل، وخلق الفرص النوعية للريادة الحكومية.

وأضاف معاليه: «نبارك لسمو الشيخ حمدان بن محمد، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد، ومعالي الوزراء المعينين، على ثقة القيادة الرشيدة، وندعو الله أن يسدد خطاهم على القيام بالمهام التي أوكلت اليهم، ومواصلة مسيرة الإنجازات والتطور».

وقال الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، بهذه المناسبة: «هذه الثقة تأتي امتداداً لإنجازات سموه الاستثنائية الشاهدة على التطور النوعي في كافة قطاعات العمل الحكومي بإمارة دبي، والتي تصدرت مؤشرات التنافسية العالمية، ليشكل هذا التعيين مرحلة جديدة في الحكومة الاتحادية، تشحذها إرادة متقدة بعزيمة الشباب، وطموح لا يعرف في صناعة التميز والريادة حدوداً».

وتابع الدكتور بالهول: «سيظل النهج الحكيم الراسخ الذي شكلته الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، مصدر إلهام لكل عطاء، ودليلاً هادياً في كل إنجاز، ونبعاً زاخراً بقيم ومعاني القيادة الرفيعة، وسيظل سمو الشيخ حمدان بن محمد، قدوة لكل شباب الوطن، بل وأجياله المتعاقبة، في تحمل المسؤولية في كل ميادين العمل الوطني، ومثالاً يحتذى به في الإخلاص والتفاني والإدراك الواعي بكل متطلبات صناعة مستقبل الوطن، وتحقيق تطلعات وطموحات قيادته الرشيدة».

خطوة استراتيجية

وقال المهندس مروان بن غليطة، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «يعد قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بتعيين سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، نائباً لرئيس مجلس الوزراء، ووزيراً للدفاع، خطوة استراتيجية هامة في مسيرة التقدم والتنمية التي تشهدها الدولة، حيث يُعتبر سموه رمزاً للقيادة الشابة والطموحة التي تسعى لتحقيق أفضل المعايير في كافة المجالات، لقد أثبت سمو الشيخ حمدان بن محمد، من خلال مبادراته وإنجازاته السابقة، قدرته على تولي المهام الكبرى، ودفع عجلة التطوير، سواء في إمارة دبي أو على مستوى الدولة».

وأضاف: «تؤكد الثقة الغالية التي أولتها القيادة الرشيدة لسمو الشيخ حمدان بن محمد، على ما يتمتع به من مزايا وخصال، جعلته أهلاً لهذه المسؤولية الوطنية الكبيرة، حيث يتميز سموه بصفات القائد الاستثنائي، وتوجهاته الاستراتيجية المتكاملة التي استقاها من مدرسة والده، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وتتلمذ على يديه، واغتنى برفقته، واكتسب منه أسس العلم والخبرة والمعرفة، وفي هذا المقام، نبارك لسمو الشيخ حمدان بن محمد، هذا التعيين المستحق، ونسأل الله أن يسدد خطاه، ويوفقه في خدمة وطننا».

كما قال الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني بدبي: «حظي العمل الحكومي بإضافة بارزة وفارقة في مسيرته، بانضمام قائد يحمل طموح المؤسسين، المغفور لهما الشيخ زايد والشيخ راشد طيب الله ثراهما إلى صفوف صناع القرار في حكومة دولة الإمارات»، مضيفاً: «سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، سيضيف الكثير للعمل الاتحادي في الدولة، فقد رأينا فيه عن كثب سمات الفارس الشهم الذي يحمل على عاتقه مسؤولية تطوير ونهضة الوطن، والقائد الإيجابي المحب لوطنه وشعبه، وبإذن الله، سيسهم في صياغة مستقبل دولة الإمارات، وتحويلها إلى نموذج عالمي متفرد في جميع المجالات».

وأكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، أن التشكيل الوزاري الجديد، وانضمام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، إلى حكومة الإمارات، وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء، ووزيراً للدفاع، يعكس تفرد نهج القيادة الحكيمة، وحرصها على استمرار رحلة التطور والبناء، وتعزيز مكانة الدولة وريادتها العالمية.

وقالت هالة بدري: «يمثل سمو الشيخ حمدان بن محمد، نموذجاً مشرفاً في القيادة والعطاء، وقد نهل من تجربة وخبرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، ما جعل منه قائداً ومسهماً في رسم وصنع مستقبل دبي والإمارات، حيث تعكس مجموعة المبادرات والخطط التي أطلقها سموه، ومتابعته المستمرة لكافة المشاريع، وزياراته الميدانية، وتحفيزه الدائم للشباب، أهمية دوره في صناعة القرار، واهتمامه بتطور الدولة، ودفع مسيرتها الاقتصادية نحو الأمام، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات».

من جانبه، قال الدكتور عبد الله بوسناد، مدير عام جمارك دبي: «سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، يتبنى رؤية شمولية في التنمية المستدامة، تركز على نجاحات الوطن وريادته وقدرات الشباب»، مؤكداً أن سموه يتميز بصفات القائد الفذ، والإدارة الحكيمة الواعية، والقيادة الرشيدة، حيث تعلم سموه من مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وكان قريباً على الدوام من والده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، حيث نهل الصفات القيادية المتكاملة، مشيراً إلى أن سموه يتصف بسمات أسهمت في صياغة شخصيته، وبلورت رؤيته، من خلال الحياة التي عاشها قريباً من الآباء والأجداد المؤسسين، إضافة إلى الجانب العسكري، خلال دراسته في كلية ساند هيرست.

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