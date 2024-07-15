أنور قرقاش: نهج التطوير والتحديث متواصل بقوة وثبات

المصدر: دبي ـ البيان

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هنأ معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، على ثقة القيادة الرشيدة. ودون في حسابه عبر منصة «إكس»: «خالص التهنئة والتبريك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد تعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد تعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للخارجية. ثقتنا بقيادتنا لا حدود لها ونهج التطوير والتحديث متواصل بقوة وثبات نحو المزيد من التقدم والازدهار».

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