حمدان بن محمد نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع

المصدر: دبي - البيان

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بمباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن تشكيل وزاري جديد في الدولة، شمل تعيين سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، نائباً لرئيس مجلس الوزراء، وزيراً للدفاع، وتعيين سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس مجلس الوزراء، بالإضافة لمهامه وزيراً للخارجية، إضافة إلى اعتماد هيكلة رئيسة جديدة لمنظومة التعليم في دولة الإمارات، وتعيين وزير للرياضة، ووزيرة دولة لريادة الأعمال.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «الإخوة والأخوات... بعد التشاور مع أخي الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة، حفظه الله، وبعد مباركته واعتماده.. واستمراراً للتطوير المستمر في هيكلية حكومة دولة الإمارات.. نعلن عن تشكيل وزاري جديد في الدولة، كالتالي: انضمام الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لحكومة دولة الإمارات، نائباً لرئيس مجلس الوزراء، وتعيينه وزيراً للدفاع في دولة الإمارات.. حمدان عضيد وسند، وقائد يحب الناس، ويحبه الناس.. وثقتنا كبيرة بأنه سيشكل إضافة كبيرة لحكومة الإمارات.. ومسهم رئيس في صياغة مستقبل دولة الإمارات بإذن الله».

وأضاف سموه «كما نعلن، وضمن التعديلات الحكومية، تعيين سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس مجلس الوزراء، بالإضافة لمهامه وزيراً للخارجيّة.. وإعادة تشكيل مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع في دولة الإمارات، برئاسة الشيخ عبد الله بن زايد، ونائب رئيس المجلس، سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، وضم وزارة تنمية المجتمع تحت مظلة المجلس,

بالإضافة لوزارة التربية والتعليم، والتعليم العالي والجامعات الاتحادية، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وتعيين الشيخة مريم بنت محمد بن زايد رئيسةً للمركز الوطني لجودة التعليم».

وقال سموه: «مجلس التعليم برئاسة الشيخ عبد الله، ومعه الشيخة مريم نائباً للرئيس، يمثل ضمانة لاستقرار واستمرار خطط واستراتيجيات التعليم.. وسيشرف المجلس على رأس مالنا البشري الوطني، بتوجيه ورؤية من رئيس الدولة، حفظه الله، من الطفولة المبكرة، مروراً بالتعليم العام والتعليم العالي، وصولاً للتوظيف والتوطين، ونهاية بالأسرة المستقرة القادرة على تخريج أجيال متمسكة بهويتها.. محافظة على قيم مجتمعها.. ومواكبة لكافة المتغيرات العلمية والتقنية المستقبلية».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «كما نعلن اليوم، ضمن التغييرات الحكومية الجديدة، دمج مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، والوكالة الاتحادية للتعليم المبكر، مع وزارة التربية والتعليم، وتعيين سارة الأميري وزيرة للتربية والتعليم في دولة الإمارات.. ونعلن تعيين عبد الرحمن العور وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، بالإضافة لمهامه الحالية وزيراً للتوطين والموارد البشرية في الحكومة الاتحادية».

وقال سموه: «كما نعلن عن تعيين أحمد بالهول وزيراً للرياضة، ورئيساً لكليات التقنية العليا بالدولة، بالإضافة لمهامه رئيساً لوكالة الإمارات للفضاء. ونعلن أيضاً، ضمن التغييرات الجديدة في الحكومة الاتحادية، تعيين علياء عبد الله المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال.. علياء لها خبرة مميزة في القطاع الخاص والقطاع الحكومي بالدولة، ودورها هو خلق فرص اقتصادية أكبر لأبناء وبنات الوطن، للاستفادة من النمو الكبير الذي يشهده اقتصادنا الوطني. كما نشكر سارة المسلم على جهودها خلال الفترة الماضية، متمنين لها دوام التوفيق في خدمة وطنها».

وأضاف سموه: «وفّق الله الجميع لخدمة البلاد والعباد، ونؤكد أن التغيير جزء من رحلة التطوير، والتطوير جزء من طموح لا يعرف الحدود، وقادمنا أفضل، ما دمنا نتحرك للأمام، ومستقبلنا مزهر، ما دمنا نحلم بالأجمل لوطننا».

الهيكلة الجديدة لقطاع التعليم

وتأتي الهيكلة الجديدة لقطاع التعليم في الدولة، في إطار التطوير المستدام لهذا القطاع الاستراتيجي، وتستهدف تعزيز الحوكمة الشاملة للقطاع، وربطه بالتنمية البشرية والمجتمع، إضافة إلى الارتقاء بتعاون مختلف الجهات ضمن المنظومة التعليمية، لتسريع تنفيذ الخطط الاستراتيجية، وتعزيز التواصل والترابط والمشاركة بين التعليم والمجتمع، والنهوض بالجودة وعمليات التطوير، والتقييم المستمر للأداء، ومراقبة التقدم، وتحقيق التطلعات والنتائج المستهدفة لجمع أفراد المجتمع.

كما تهدف الهيكلة الجديدة إلى التحول إلى نظام مستدام، يراعي أفراد المجتمع منذ بداية نشأتهم، ويهتم بتطوير مسيرتهم التعليمية والعملية، ويدعم التعلم والتطور مدى الحياة، لضمان استمرار التنمية والازدهار للأجيال القادمة.

وتعمل الهيكلة على توحيد الرؤى بين التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، لتمكين التواصل والتعاون بين مختلف الجهات، لتحقيق أولويات موحدة، كما تستهدف جذب واستقطاب المواهب، والحفاظ عليها وتنميتها وتمكينها، لتسهم في رفعة التعليم والتنمية البشرية والمجتمع. وتركز الهيكلة الجديدة على تلبية احتياجات التعليم والمجتمع على مستوى الدولة، وإيجاد الحلول لمختلف التحديات، بما يدعم الطلبة والمعلمين والقيادات المدرسية وأولياء الأمور، وكافة فئات المجتمع.

وتولي الهيكلة الجديدة المواءمة بين التعليم العالي والتنمية البشرية، أهمية واضحة، لضمان إيجاد فرص عمل للخريجين، تتناسب مع تطلعاتهم وشغفهم ومواهبهم، وتقديم الدعم المستمر لنجاحهم المهني والمستقبلي، كما تعمل الهيكلة على تعزيز التبنّي التدريجي لتطبيق أدوات وآليات متقدمة، تستند على الذكاء الاصطناعي، بما يتناسب مع التطورات المحلية والعالمية.

سموه: حمدان بن محمد مساهم رئيس في صياغة مستقبل دولة الإمارات

ثقتنا كبيرة بأنه سيشكل إضافة كبيرة لحكومة الإمارات

بتوجيه ورؤية رئيس الدولة.. مجلس التعليم يشرف على رأس مالنا البشري الوطني

متابعة كوادرنا البشرية من الطفولة المبكرة مروراً بالتعليم العام والعالي وصولاً للتوظيف

بناء أسر قادرة على تخريج أجيال متمسكة بهويتها محافظة على القيم

تعيين علياء عبد الله المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال

علياء لها خبرة مميزة في القطاع الخاص والقطاع الحكومي

نشكر سارة المسلم على جهودها خلال الفترة الماضية متمنين لها التوفيق

التطوير جزء من طموح لا يعرف الحدود وقادمنا أفضل ومستقبلنا مزهر ما دمنا نحلم بالأجمل لوطننا

محمد بن راشد: مجلس التعليم برئاسة عبدالله بن زايد ضمانة لاستقرار واستمرار خطط واستراتيجيات التعليم

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