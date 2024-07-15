منصور بن زايد: ‏التشكيل الوزاري الجديد زخم حكومي وضخ لدماء وطنية متميزة

المصدر: دبي - البيان

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، وأعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، زخم حكومي جديد وضخ لدماء وطنية متميزة، استمراراً لمنهجية التطوير المستمر في هيكلية حكومة الإمارات، لتواصل مسيرتها في مجالات دعم التنمية والازدهار.

وبارك سموه عبر حسابه في منصة «إكس» لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً هذا التغيير الذي يصب في صالح تعزيز ودعم العمل الوطني في كل قطاعاته.

حيث دون سموه أمس: «التشكيل الوزاري الجديد الذي باركه واعتمده صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وأعلنه اليوم، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.. زخم حكومي جديد وضخ لدماء وطنية متميزة استمراراً لمنهجية التطوير المستمر في هيكلية حكومة دولة الإمارات لتواصل مسيرتها في مجالات دعم التنمية والازدهار.

‏نبارك للإمارات قيادة وحكومة وشعباً هذا التغيير الذي يصب في صالح تعزيز ودعم العمل الوطني في كل قطاعاته في ظل قيادة صاحب السمو رئيس الدولة وجهود المخلصين من أبناء هذا الوطن الغالي».

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