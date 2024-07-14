عجمان التطوعي يطلق مبادرة «سواعد الخير» لإدخال البهجة في قلوب العمال

المصدر: عجمان – جميلة إسماعيل

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أطلق فريق عجمان التطوعي، تحت رعاية هيثم العجماني، العضو الفخري للفريق، وبالتعاون مع قسم الشرطة المجتمعية، بالقيادة العامة لشرطة عجمان، مبادرة "سواعد الخير"، وبرعاية جهات أخرى في إمارة عجمان. وذلك في خطوة تهدف إلى إدخال البهجة والسرور، في قلوب العمال، وللتخفيف عليهم من حرارة الجو. وقد شهدت المبادرة حضورا واسعا من العمال، حيث تم توزيع وجبات الغداء، والمرطبات، والمياه الباردة عليهم، وتحسين ظروف العمل، وتقديم الدعم المعنوي، بما يعزز من روح التعاون والتآزر بين أفراد المجتمع.

وأعرب هيثم العجماني، عن سعادته البالغة بالمشاركة في هذه المبادرة، مؤكداً على أهمية دعم العمال، الذين يساهمون بشكل كبير في بناء المجتمع، وأضاف العجماني: "إن هذه المبادرة تأتي في إطار التزام فريق عجمان التطوعي؛ بمسؤولياته الاجتماعية، وسعيه الدائم لإحداث فرق إيجابي في المجتمع".

كما أشاد العجماني، بالدور الكبير الذي تلعبه القيادة العامة لشرطة عجمان، في تعزيز الأمن المجتمعي، ودعم المبادرات الإنسانية.

ووجه محمد حمد بن دلوان الكتبي، رئيس فريق عجمان التطوعي، عن جزيل شكره وامتنانه لقسم الشرطة المجتمعية، بالقيادة العامة لشرطة عجمان، على دعمهم الكبير ومشاركتهم الفعالة، في مبادرة "سواعد الخير".

وأضاف: "تهدف المبادرة إلى إدخال البهجة والسرور على قلوب العمال، والتخفيف عليهم من حرارة الجو. كما إن تعاوننا مع الشرطة المجتمعية، يعكس الروح الحقيقية للتآزر والتعاون، بين مختلف أفراد ومؤسسات المجتمع، ونتطلع لمزيد من مثل هذه المبادرات التي تسهم في تعزيز الروابط الاجتماعية، وتحقق الخير للجميع".

واختتمت الفعالية بتقديم الشكر لجميع الجهات الراعية والمشاركين في المبادرة، مع التأكيد على أهمية استمرار مثل هذه الأنشطة، التي تسهم في تعزيز الروابط الاجتماعية، ونشر الإيجابية بين أفراد المجتمع.

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