«حقوق الإنسان» بشرطة دبي تنظم «سقيا» لـ600عامل

المصدر: دبي - البيان

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نظمت الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، مبادرة «سقيا» المجتمعية الإنسانية بهدف توزيع المياه الباردة والعصائر والمثلجات على العمال، وتخفيف تأثيرات حرارة الصيف، وتعزيز قيم التراحم والعطاء في مجتمع دبي وشملت تقديم المياه والعصائر الباردة لأكثر من 600 عامل في المشاريع الإنشائية بمناطق مختلفة في دبي.

وأكد الرائد حمد الشامسي، رئيس قسم حقوق العمال في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز التواصل مع كل أفراد المجتمع، بالإضافة إلى عكس الصورة المشرفة لرجل الشرطة، الأمر الذي يؤدي إلى تقوية العلاقة بين الجانبين، مبيناً أن هذه المبادرة تأتي ضمن المبادرات المجتمعية التي تطلقها الإدارة العامة لحقوق الإنسان من منطلق مسؤوليتها تجاه كل أفراد المجتمع وترسيخ الإخاء والقيم الإنسانية في المؤازرة وتقديم العون والشكر للآخرين.

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