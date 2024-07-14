قائد عام شرطة عجمان يهنئ ضابطاً لحصوله على شهادة الدكتوراه في القانون

المصدر: عجمان - البيان

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هنأ اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، المقدم د. عبدالرحمن أحمد المهيري، لحصوله على شهادة الدكتوراه بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.

وأثنى قائد عام شرطة عجمان على جهود المقدم د. عبدالرحمن أحمد المهيري في سعيه المتواصل للحصول على الدرجات العلمية حتى نال درجة الدكتوراه في القانون من جامعة محمد الخامس في المملكة المغربية، بعنوان «النظام القانوني لأعمال الإغاثة الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة» مؤكداً أن شرطة عجمان تفخر بموظفيها المتميزين في الجانب العلمي.

وشكر المقدم د. عبدالرحمن أحمد المهيري، القائد العام على دعمه واهتمامه وتشجيعه للموظفين على استكمال مسيرة العلم، مؤكداً أنها جاءت ضمن إطار مسؤولية العمل، ودعم الأبحاث والدراسات التي تعزز معرفة ومهارات رجال الأمن في مكافحة الجريمة.

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