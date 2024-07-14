مكتوم بن محمد: دبي لا تنسى المخلصين

المصدر: دبي - وائل نعيم

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أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن جهود قاسم سلطان ستبقى في ذاكرة دبي وأهلها، لأن دبي لا تنسى المخلصين.

وقال سموه: «قاسم سلطان هو أحد القيادات الرائدة الذين خدموا دبي عبر مسيرة عطاء امتدت لأكثر من 40 عاماً، وساهم باجتهاده وإخلاصه في ترسيخ جودة الحياة في دبي وتطوير بنيتها التحتية ومرافقها ومواصلاتها لتصبح من أجمل المدن وأرقاها».

جاء ذلك في تدوينة لسموه على حسابه الرسمي عبر منصة «إكس»: «قاسم سلطان هو أحد القيادات الرائدة الذين خدموا دبي عبر مسيرة عطاء امتدت لأكثر من 40 عاماً، وساهم باجتهاده وإخلاصه في ترسيخ جودة الحياة في دبي وتطوير بنيتها التحتية ومرافقها ومواصلاتها لتصبح من أجمل المدن وأرقاها.. ستبقى جهود قاسم سلطان في ذاكرة دبي وأهلها، لأن دبي لا تنسى المخلصين».

قامة وطنية رائدة

تمتد مسيرة قاسم سلطان المهنية المتميزة في خدمة دبي لفترة تزيد على الأربعين عاماً، تولى خلالها مناصب متعددة في بلدية دبي بدءاً من منصب مساعد مهندس سنة 1960، وتمت ترقيته إلى منصب مساعد مدير القطاع الفني، وتدرج نجاحه إلى أن وصل إلى منصب نائب مدير البلدية ومن ثم مدير البلدية بالوكالة إلى أن شغل منصب مدير عام بلدية دبي من سنة 1993 ولغاية سنة 2006.

واستطاع قاسم سلطان من خلال صفاته القيادية وبجهود وتعاون الآخرين من أن يحول مدينة دبي إلى مدينة حيوية، مما جعل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يمنحه عضوية سجل الشرف الخاص بالبرنامج عام 1994، وتم اختياره أول سفير للنوايا الحسنة لمركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) في المنطقة العربية عام 1998، وفي مارس 2005 فاز بجائزة جامعة الإسكندرية التقديرية للقيادات الإقليمية.

جوائز

وحصدت بلدية دبي خلال فترة تولي قاسم سلطان منصب المدير العام، العديد من الجوائز الدولية التقديرية نظراً لأدائها العالي، من أبرزها:

جوائز متنوعة من منظمة المدن العربية في ميادين مختلفة، بينها حماية البيئة والمحافظة على التراث العمراني والمباني التاريخية، وجوائز من منظمة العواصم والمدن الإسلامية، وجائزة أستراليا في مجال إدارة النفايات، إضافة إلى جائزة الريادة لعام 1999 التي منحت لبلدية دبي في نيويورك من قبل المجلس العالمي لرعاية المجتمعات.

كما نالت بلدية دبي جائزة كان العالمية للمياه والمدن عام 2001 من قبل شبكة البحر الأبيض المتوسط للمياه ومنظمة اليونسكو.

مهام

وتولى قاسم سلطان العديد من المهام المتعلقة بسياسات الحكومة وعملياتها إضافة لمهامه كمدير عام لبلدية دبي، ومن بين المهام المحلية والإقليمية والدولية العديدة التي تولاها قاسم سلطان: رئاسة منظمة المدن العربية 1994 - 1997، ومضيف وأحد رؤساء مؤتمر دبي الدولي لأفضل الممارسات الذي نظمته بلدية دبي ومركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الذي عقد في نوفمبر عام 1995، وعضو منظمة العواصم والمدن الإسلامية ومقرها المملكة العربية السعودية، وكان عضو اللجنة الاستشارية للأمين العام للأمم المتحدة التي ضمت شخصيات بارزة خلال المؤتمر الثاني لمركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الذي عقد في تركيا في يونيو عام 1996، وعضو اللجنة الاستشارية للسلطات المحلية التابعة للأمم المتحدة منذ عام 2000.

وتبقى مسيرة عطاء قاسم سلطان وجهوده المخلصة في ترسيخ جودة الحياة في دبي وتطوير بنيتها التحتية ومرافقها ومواصلاتها في ذاكرة دبي وأهلها.

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