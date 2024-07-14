تعزيز التعاون البرلماني بين الإمارات والمغرب

المصدر: مراكش - وام

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التقت مريم بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي ورئيسة منتدى النساء البرلمانيات في برلمان البحر الأبيض المتوسط، النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين في المملكة المغربية الشقيقة ورئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، وذلك على هامش المشاركة في المنتدى الاقتصادي البرلماني الثاني للمنطقة الأورومتوسطية الذي تستضيفه مدينة مراكش المغربية، حيث تم بحث تعزيز التعاون البرلماني بين المجلسين والبلدين الصديقين.

وأكد النعم مياره عمق علاقات الأخوة التاريخية المتجذرة، التي تربط المملكة المغربية ودولة الإمارات، وتعاونهما في جميع المجالات، فضلاً عن متانة علاقات التعاون بين مجلس المستشارين المغربي والمجلس الوطني الاتحادي في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، بما يحقق المصالح المشتركة لكلا شعبي البلدين الشقيقين.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة سبل تعزيز التعاون البرلماني بين المجلسين والبلدين الصديقين، والتطرق إلى نتائج المنتدى الاقتصادي، والتأكيد على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المنطقة، وأهمية تعزيز الشراكة والتعاون بين برلمانات الدول الأعضاء لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار.

استعراض

واستعرضت مريم بن ثنية في برلمان البحر الأبيض المتوسط، تقرير أعمال المجلس الاستشاري لمنتدى النساء أمام الجلسة الختامية للمنتدى الاقتصادي البرلماني الثاني للمنطقة الأورومتوسطية الذي عقد في مراكش بالمملكة المغربية.

وأشارت بن ثنية إلى أن تقرير الفجوة بين الجنسين لعام 2024 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، أظهر سد الفجوة العالمية بين الجنسين بنسبة %1 فقط خلال عام واحد، وبالنسبة لمناطق برلمان البحر الأبيض المتوسط، فقد بلغت درجة التكافؤ بين الجنسين في الدول الأوروبية %75 في 2024، بينما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحتل المرتبة الأخيرة بنسبة %61.7، ومن بين البرلمانات الأعضاء في برلمان البحر المتوسط البالغ عددها 32 برلماناً، تترأس 7 نساء هذه البرلمانات، بينما تبلغ نسبة مشاركة النساء البرلمانيات حوالي %25. كما أعلنت أن الدورة الثانية للمنتدى البرلماني للنساء الذي سيعقد في باريس في ديسمبر المقبل، سيركز على التحديات التي تواجه التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة، وكيفية تحسين ظروف المرأة في المناطق الريفية.

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