الإمارات تشارك في أعمال الجلسة 5 للبرلمان العربي في القاهرة

المصدر: القاهرة - البيان

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شارك أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي، في أعمال الجلسة الخامسة من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي التي عقدت أمس في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وتضم مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية أعضاء المجلس محمد أحمد اليماحي رئيس المجموعة وعضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وناعمة عبدالله الشرهان نائب رئيس المجموعة وعضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، ومحمد حسن الظهوري عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية.

وقال محمد اليماحي إن جلسة البرلمان العربي ناقشت تقارير اللجان الدائمة، واطلعت على تقريري لجنة فلسطين ولجنة الشؤون السياسية اللذين استعرضا أبرز المستجدات على الساحة الفلسطينية في ظل ما تواجهه القضية من تحديات خطيرة تعصف باستقرار المنطقة العربية، إضافة إلى مستجدات القضايا العربية ودور الدبلوماسية البرلمانية في معالجتها.

كما اطلعت الجلسة على مسودة رؤية عربية شاملة لتعزيز الأمن والاستقرار في العالم العربي، وناقشت تقرير اللجنة المشتركة بشأن تطوير العمل العربي المشترك وتفعيل آلياته، وتقرير اللجنة المشتركة بشأن تكريم أعضاء البرلمان العربي السابقين.

وقالت ناعمة الشرهان إن جلسة البرلمان العربي ناقشت الموضوعات المرفوعة من لجنة الشؤون الاجتماعية، ومن أبرزها الاهتمام باللغة العربية، داعية في هذا الإطار إلى ضرورة التكاتف من أجل استعادة اللغة العربية لهيبتها، كونها تتعرض لمحاولات تشويه خاصة عند الأجيال الجديدة، ونحتاج في كل دولنا العربية إلى المبادرات النوعية التي تساهم في الحفاظ على هويتنا العربية، فيوجد محوران مهمان مرتبطان باللغة العربية الأول التعليم، والثاني تحقيق التنمية المستدامة.

خطة

وقال محمد الظهوري إن لجنة الشؤون الاقتصادية استعرضت خلال الجلسة، خطة عملها استكمالاً لجهودها في تفعيل منظومة العمل العربي المشترك، وتحفيز مناخ الاستثمار والتجارة العربية البينية، من خلال العمل على تقديم مقترحات تطوير المنظومة التشريعية التي تنظم العلاقات الاقتصادية العربية، حيث تم استعراض آلية العمل على تعزيز التشريعات العربية في مجال الاقتصاد الرقمي، والمستجدات الخاصة بقانون تنظيم مكافحة خسائر سلسلة الإمداد الغذائي «فقد وهدر الطعام».

مجموعة «بريكس»

وفي سياق متصل، شارك وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، برئاسة الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، في أعمال اليوم الثاني للمنتدى البرلماني العاشر للدول الأعضاء في مجموعة بريكس، الذي عقد في مدينة سانت بطرسبرغ بجمهورية روسيا الاتحادية.

وفي مداخلة للشعبة البرلمانية الإماراتية خلال مناقشة موضوع «دور البرلمانات في مواجهة تفكك النظام التجاري متعدد الأطراف وتجاوز التهديدات المتعلقة بنتائج الأزمات العالمية»، أكد عضو المجلس الوطني مروان المهيري، أهمية دور البرلمانات في مواجهة التحديات وتعزيز بيئة عالمية تعاونية، انطلاقاً من مسؤولية البرلمانات في سن القوانين وصياغة السياسات التي تساهم في تخفيف الآثار السلبية لتجزئة النظام التجاري المتعدد الأطراف.

وشدد على أهمية القدرات التشريعية في صياغة استجابات شاملة لمختلف الأزمات، سواء أكانت اقتصادية أم صحية أم جيوسياسية، مما يعزز النظام التجاري العالمي ويضمن مواكبته للنمو البشري ومتطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال تنسيق القوانين واللوائح لخلق بيئة تجارية مستقرة تجمع جميع الأطراف، وأنه يمكن لبرلمانات بريكس التعاون في برامج نقل المعرفة، وتبادل أفضل الممارسات التشريعية والرقابية في مجالات المعرفة المالية، والتقنيات المالية، والتجارة، والسياحة، والاستثمارات. وأن هذه المبادرات لبناء القدرات يمكن أن تعزز البيئة المالية وتحقق تكاملاً مالياً أقوى بين أعضاء بريكس.

وأكد على دور البرلمانات في دعم المؤسسات المتعددة الأطراف مثل منظمة التجارة العالمية (WTO)، وأهمية تعزيز هذه المؤسسات وضمان حصولها على الموارد والتمويلات اللازمة لدعم مبادئ التجارة الحرة والعادلة، منوهاً إلى دور الكتلة البرلمانية في الدعوة إلى وجود منظمة تجارة عالمية قوية وفعالة لمواجهة تحديات التجارة العالمية وتعزيز النمو العادل.

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