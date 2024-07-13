الطقس المتوقع في الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون حالة الطقس في الإمارات من يوم غد الأحد من الأحد 14 يوليو إلى الخميس 18 يوليو 2024 على النحو التالي:

الأحد

الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الساحلية - صحو إلى غائم جزئي – تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً – انخفاض طفيف وتدريجي في درجات الحرارة.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الإثنين

الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق خاصة الشمالية مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف - صحو إلى غائم جزئي ومغبر أحياناً – تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً – قد تتكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الثلاثاء

الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف – صحو إلى غائم جزئي – تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً – احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً – ارتفاع في درجات الحرارة على المناطق الداخلية والشرقية.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

الأربعاء

الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع احتمال تشكل ضباب خفيف –غائم جزئي إلى غائم أحياناً – تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً – قد تتكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الخميس

الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق خاصة شمالاً – غائم جزئي إلى غائم أحياناً شرقاً وجنوباً قد يتخللها بعض السحب الركامية.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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