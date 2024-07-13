الطقس المتوقع في الإمارات خلال الأيام المقبلة
توقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون حالة الطقس في الإمارات من يوم غد الأحد من الأحد 14 يوليو إلى الخميس 18 يوليو 2024 على النحو التالي:
الأحد
الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الساحلية - صحو إلى غائم جزئي – تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً – انخفاض طفيف وتدريجي في درجات الحرارة.
الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الإثنين
الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق خاصة الشمالية مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف - صحو إلى غائم جزئي ومغبر أحياناً – تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً – قد تتكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر.
الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الثلاثاء
الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف – صحو إلى غائم جزئي – تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً – احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً – ارتفاع في درجات الحرارة على المناطق الداخلية والشرقية.
الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.
الأربعاء
الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع احتمال تشكل ضباب خفيف –غائم جزئي إلى غائم أحياناً – تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً – قد تتكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر.
الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الخميس
الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق خاصة شمالاً – غائم جزئي إلى غائم أحياناً شرقاً وجنوباً قد يتخللها بعض السحب الركامية.
الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.