شرطة دبي تضبط 640 دراجة هوائية وسكوتر كهربائي مُخالف

المصدر: البيان

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شددت القيادة العامة لشرطة دبي، على ضرورة التزام سائقي الدراجات "الهوائية والكهربائية" و"السكوترات كهربائية"، بالقوانين المرورية وإرشادات السلامة العامة، والقيادة في الأماكن المخصصة لها فقط، بعيداً عن الطرق والشوارع ومسارات السيارات، وذلك بعد ضبط وحجز 640 دراجة و"سكوتر" خالف سائقوها القوانين المرورية وعرضوا حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

وجاء ضبط وحجز الدراجات و"السكوترات" خلال حملة مرورية تنظمها شرطة دبي منذ بداية الشهر الجاري، وذلك بهدف تعزيز الوعي بأهمية التزام سائقي هذه الدراجات و"السكوترات"، بالقوانين والإرشادات والتعليمات التي تضمن سلامتهم وسلامة مُستخدمي الطريق.

وأكد اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، أن ضبط الدراجات و"السكوترات" المُخالفة جاء بعد ارتكاب سائقيها لعدة أنواع من المخالفات الخطرة أهمها قيادة هذه الدراجات و"السكوترات" على الطريق الذي تزيد السرعة المحددة فيه على 60 كلم/الساعة، وعدم الالتزام بارتداء السترة وخوذة الحماية، والقيادة بطريقة تشكل خطراً على سائقيها وعلى حياة وسلامة مستخدمي الطريق، والسير باتجاه عكس حركة السير، وعدم النزول عن الدراجة أثناء العبور من معبر المشاة، وعدم الالتزام بمتطلبات الأمن والسلامة، وعدم توفر المتطلبات الفنية في الدراجة.

وأشار إلى أن هناك شروطاً ووسائل للسلامة العامة يجب على سائقي الدراجات و"السكوترات" اتباعها عند قيادة الدراجات تتمثل في: التقيد بالطرق والمسارات المسموح بالقيادة فيها، واحترام راكبيها لقوانين السير، ووضع خوذة القيادة، وارتداء السترة العاكسة، وتثبيت ضوء أبيض ساطع وعاكس عند مُقدمة الدراجة، وضوء أحمر ساطع وعاكس للأنوار عند الجهة الخلفية، ويجب أن تكون الدراجات الهوائية مُجهزة بمكابح صالحة.

وأوضح اللواء الغيثي أن قيادة الدراجات الهوائية والكهربائية و"السكوترات" تشكل خطورة كبيرة على مستخدميها ومرتادي الطرق، لاسيما إذا تم استخدامها في الأماكن غير المخصصة لها، وقيادتها على الطرق العامة، الأمر الذي يتسبب في إرباك السائقين، لذلك تحرص شرطة دبي على سلامة مستخدمي تلك الوسائل وسلامة مستخدمي الطريق من خلال حملات التوعية المستمرة بشكل دوري، والتي تأتي تماشياً مع استراتيجية شرطة دبي الرامية إلى جعل الطرق أكثر أماناً.

ونبه اللواء الغيثي إلى أن مخالفة قيادة الدراجة الكهربائية أو الهوائية على الطريق الذي تزيد السرعة المحددة فيه على 60 كلم في الساعة، تبلغ غرامتها 300 درهم، ومخالفة قيادة الدراجة الهوائية بطريقة تشكل خطر على قائدها أو على حياة وسلامة الآخرين غرامتها 300 درهم، ومخالفة حمل راكب على سكوتر كهربائي غرامتها 300 درهم، ومخالفة حمل راكب على الدراجة الهوائية أو الكهربائية لا تتوفر فيها التجهيزات اللازمة لذلك غرامتها 200 درهم، ومخالفة السير بدراجة كهربائية أو هوائية عكس اتجاه حركة المرور غرامتها 200 درهم.

ودعا اللواء الغيثي سائقي الدراجات إلى ضرورة الالتزام بالقواعد والإرشادات المرورية، والتقيد بالطرق والمسارات المسموح القيادة فيها، وكذلك الالتزام بكافة مُتطلبات الأمن والسلامة والإرشادات واللوائح المُشار إليها في المناطق المسموح القيادة فيها لضمان حماية الناس، مطالباً في الوقت ذاته أفراد المجتمع عند رصد ظواهر سلبية أو سلوكيات خطرة الإبلاغ عنها من خلال خدمة «عين الشرطة» عبر تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، أو الاتصال على خدمة «كلنا شرطة» على الرقم 901، مُتمنياً السلامة للجميع.

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