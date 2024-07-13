"الهوية والجنسية" تحذر من رسائل تصيد احتيالية باسم الهيئة
دعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ المتعاملين إلى توخي الحذر من التفاعل مع الروابط الإلكترونية المشبوهة، والمرسلة عبر رسائل نصية تنتحل اسم الهيئة ICP' للاستيلاء على الأموال بصفة احتيالية بدوعى تحديث بيانات مقر الإقامة"
ونفت الهيئة صحة تلك الرسائل التحذيرية القاضية بفرض جزاءات إدارية وغرامات مالية غير موضوعية لقاء عدم تنفيذ تلك الإجراءات.
وأكدت أن تقديم مختلف خدمات الهيئة يتم عبر منظومة قنواتها المعتمدة ومن خلال منصة الخدمات الذكية وتطبيقها الذكي.
.— Identity, Citizenship, Customs & Port Security UAE (@UAEICP) July 13, 2024
تنويه هام
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