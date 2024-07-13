مكتوم بن محمد: قاسم سلطان مسيرة عطاء امتدّت لأكثر من 40 عاماً في خدمة دبي.. ودبي لا تنسى المخلصين
أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن جهود قاسم سلطان في ذاكرة دبي وأهلها، لأن دبي لا تنسى المخلصين.
ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "قاسم سلطان هو أحد القيادات الرائدة الذين خدموا دبي عبر مسيرة عطاءٍ امتدّت لأكثر من 40 عاماً، وساهم باجتهاده وإخلاصه في ترسيخ جودة الحياة في دبي وتطوير بنيتها التحتية ومرافقها ومواصلاتها لتصبح من أجمل المدن وأرقاها.. ستبقى جهود قاسم سلطان في ذاكرة دبي وأهلها، لأن دبي لا تنسى المخلصين".
قاسم سلطان هو أحد القيادات الرائدة الذين خدموا دبي عبر مسيرة عطاءٍ امتدّت لأكثر من 40 عاماً، وساهم باجتهاده وإخلاصه في ترسيخ جودة الحياة في دبي وتطوير بنيتها التحتية ومرافقها ومواصلاتها لتصبح من أجمل المدن وأرقاها.— Maktoum Bin Mohammed (@MaktoumMohammed) July 13, 2024
ستبقى جهود قاسم سلطان في ذاكرة دبي وأهلها، لأن دبي لا تنسى… pic.twitter.com/0hxV0GzVmo