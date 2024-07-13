«الوطني» يبحث علاقات التعاون البرلمانية مع البرازيل

المصدر: أبوظبي - البيان

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التقى الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، فينيسيانو فيتال دو ريغو النائب الأول لرئيس مجلس الشيوخ الاتحادي للكونغرس الوطني لجمهورية البرازيل الاتحادية.

وذلك على هامش المشاركة في المنتدى البرلماني العاشر للدول الأعضاء في مجموعة بريكس، المنعقد في مدينة سانت بطرسبرغ بجمهورية روسيا الاتحادية. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية بين المجلسين، والتأكيد على أهمية تعزيز التواصل والتنسيق حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما خلال المشاركة في المحافل البرلمانية الدولية.

وأكد معالي الدكتور علي النعيمي، عمق علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية البرازيل، وأهمية تعزيز التواصل والتعاون في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والتنموية والتكنولوجية الثقافية. من جهته أكد فينيسيانو فيتال دو ريغو، تطور علاقات التعاون البرلماني بين المجلسين خلال السنوات الأخيرة، والتي تجسد عمق علاقات الصداقة والشراكة القائمة بين البلدين من تطور ونمو في مختلف المجالات.

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