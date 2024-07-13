«إسعاد» تجدد تعاقدها مع الجامعة البريطانية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شرطة دبي عن تجديد مذكرة التعاون بين مركز بطاقة إسعاد والجامعة البريطانية في دبي.

حيث تتضمن المذكرة تقديم خصومات حصرية لحاملي بطاقة إسعاد من خريجي الثانوية العامة والطلاب الجدد والمستمرين في الجامعة.

وقّع المذكرة الدكتور عبدالله الشامسي، مدير الجامعة البريطانية في دبي، ومن جانب مركز بطاقة إسعاد منى محمد العامري، مديرة المركز، بحضور العقيد مسعود الحماد، نائب مدير المركز، وزكريا سيف، رئيس قطاع التعليم، وعضو القطاع آمنة الزعابي. وبموجب المذكرة تقدم الجامعة خصماً حصرياً بنسبة 70 % يمنح لخريجي الثانوية العامة الذين حصلوا على نسبة 98 % وأكثر.

وكذلك خصماً بنسبة 50 % يمنح للخريجين الحاصلين على نسبة 90 % وأكثر في الثانوية العامة، كما تقدم الجامعة خصماً بنسبة 40 % يمنح لخريجي الثانوية العامة الذين حصلوا على نسبة أقل من 90 %، بالإضافة إلى خصم بنسبة 10 % يمنح لطلاب الدراسات العليا.

وتشير الاتفاقية إلى أن العرض متاح للطلاب الجدد والمستمرين في الجامعة البريطانية في دبي، وصالح لمدة ثلاث سنوات، كما تطبق شروط المعدل التراكمي الذي تحدده الجامعة على خصومات 70 % و50 %. وتهدف هذه الشراكة إلى دعم الطلاب المتفوقين وتشجيعهم على مواصلة تعليمهم العالي في بيئة أكاديمية متميزة.

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