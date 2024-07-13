«تريندز» و«زايد العليا لأصحاب الهمم» يبحثان التعاون البحثي المشترك

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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استعرض مركز تريندز للبحوث والاستشارات، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، سبل التعاون المشترك في مجالات البحث والدراسات والاستشارات، التي تهدف إلى تحسين حياة أصحاب الهمم وتمكينهم من تحقيق إمكاناتهم الكاملة.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ«تريندز»، لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، حيث التقى أمينها العام عبدالله الحميدان، حيث عقدت جلسة حوارية مع عددٍ من مسؤوليها، تركزت حول دور البحث العلمي في تنمية المشاريع وتحقيق الاستدامة والتطوير.

واطلع وفد «تريندز» على الخدمات والبرامج المتنوعة التي تقدمها المؤسسة لأصحاب الهمم، والتي تشمل مجالات التعليم، والتأهيل، والتوظيف، والرعاية الصحية، والرياضة، والثقافة، وغيرها.

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