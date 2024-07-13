مصايد الأسماك التجارية في أبوظبي تجمع 1135 طناً 2023

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت هيئة البيئة في أبوظبي، أن إجمالي حجم المصيد في مصايد الأسماك التجارية في أبوظبي بلغ 1135 طناً العام الماضي، وبلغ إجمالي عدد العينات المجموعة من 15 نوعاً حوالي 49502 عينة.

فضلاً عن 360 تحليلاً تم إجراؤها حول العمر وطبيعة النمو والتكاثر لأهم أنواع الأسماك وبالأخص الشعري، ويأتي ذلك في إطار الجهود المستدامة، التي توليها الهيئة للحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية الأنظمة البيئية.

وأوضحت الهيئة في تقريرها السنوي، أن مؤشر الاستغلال المستدام ارتفع من %8.9 في عام 2018 إلى %83.1 في 2023، كما ارتفع متوسط الحجم النسبي للأسماك البالغة من %7.6 في 2018 إلى %42.2 في 2023.

وأجرت الهيئة في مجال أبحاث الثروة السمكية دراسة لأسماك الكنعد، بالتعاون مع جامعة الإمارات لتتبع هذا النوع من الأسماك المهمة عبر الأقمار الصناعية، حيث تم تركيب 8 أجهزة تتبع، وتم قطع 350 كيلو متراً في 9 أيام كنتيجة أولية من سمكة واحدة ضمن العينة. كما بدأت الهيئة بالتعاون مع «بيانات»، مشروعاً يستخدم تقنية متطورة لجمع بيانات الأسماك وتحليلها بطريقة ذكية وتحديدها بالذكاء الاصطناعي.

حيث أنجزت مشروعاً استغرق 10 أشهر، وعليه عملت على تحسين طريقة جمع بيانات الثروة السمكية لهيئة البيئة في أبوظبي، وتوفير أدوات لتحديد أنواع الأسماك وقياسها بشكل فوري، فضلاً عن تحسين عملية صنع القرار والتقييم.

وأكدت الهيئة تزايد وجود الأسماك النادرة في مياه أبوظبي، خلال العام الماضي، والذي يدل على التحسين المستمر لحالة المخزون السمكي في الإمارة، ومنها ملاحظة وجود سمكة الزناد ذات القشور الكبيرة وسمكة الزناد المحيطية المرقطة لأول مرة في الخليج العربي.

هذا بالإضافة إلى تزايد في معدل ملاحظة وجود أنواع الأسماك التجارية النادرة مثل «غزالة وسمكة السبيطي»، وملاحظة وجود سمكة السكات المرقطة في مياه أبوظبي لأول مرة، فضلاً عن زيادة كبيرة في نزول أسماك أم ضريس.

وأشارت الهيئة إلى أنها خلال العام الماضي وضعت لائحة رقم «4» لسنة 2023، وهي الأولى من نوعها في المنطقة لفرض قيود على صيد 24 نوعاً من الأسماك المهمة من الناحية التجارية مع تنظيم المصائد الترفيهية في أبوظبي، حيث تم إصدار 291 ترخيصاً للصيد التجاري، و652 ترخيصاً للصيد الترفيهي يتم إصداره أسبوعياً، فضلاً عن إصدار 4181 ترخيصاً للصيد الترفيهي يتم إصداره سنوياً، 60 تصريحاً لمعدات الصيد بالحظرة.

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