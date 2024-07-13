المصدر: دبي - البيان

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شهد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، ختام فعاليات معرض اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.

والذي نظمته شرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات تحت شعار (أسرتي...أكبر ثروتي) في دبي مول، بالتعاون مع الشركاء ممثلين بهيئة تنمية المجتمع بدبي، وجمارك دبي، ومركز إرادة للعلاج والتأهيل بدبي، وهيئة الصحة، وخدمة الأمين، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، والمركز الوطني للعلاج والتأهيل بالإضافة لدبي مول.

وأكد اللواء خليل المنصوري، التزامهم الدائم بالدور الحيوي في توعية المجتمع إزاء مخاطر المخدرات والوقاية منها، خاصة وأن مكافحة المخدرات ليست مهمة تقتصر على الإجراءات القانونية والأمنية، وإنما تتطلب أيضاً جهوداً موحدة ضمن منظومة عمل مشتركة، تتكامل فيها الأدوار لتشمل كافة فئات المجتمع.

وأضاف «نؤمن بأن التوعية والتثقيف، خطوات أساسية لحماية المجتمع من آفة المخدرات، ومن هذا المنطلق، تعمل الأجهزة الشرطية والأمنية على تنفيذ حملات توعوية شاملة تستهدف جميع فئات المجتمع، بما في ذلك الشباب والأسر، نهدف من خلال هذه الحملات التي نتعاون فيها مع شركائنا، إلى زيادة الوعي بالأضرار الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية للمخدرات، وتزويد الأفراد بالمعرفة اللازمة لتجنب الوقوع في فخ الإدمان».

بدوره، قال اللواء عيد محمد ثاني حارب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إن الإدارة العامة ممثلة بمركز حماية الدولي، تتعاون بشكل وثيق مع المؤسسات التعليمية والصحية والاجتماعية لتقديم برامج وقائية وتوعوية متكاملة. ونؤمن بأن دور الأسرة هو المحور الأساسي في حماية الأبناء من الوقوع في فخ التعاطي.

لذلك ومن خلال المعارض والفعاليات، تشارك شرطة دبي مع الشركاء لتسليط الضوء على سبل الوقاية والتوعية، والبرامج العلاجية وبرامج الدعم المجتمعي، إضافة إلى قنوات التواصل مع شرطة دبي لتقديم المعلومات والملاحظات بسرية تامة. وقدمت هيئة الصحة ورشاً توعوية لأولياء الأمور حول أضرار المخدرات. واستعرضت خدمة الأمين دورها وقنوات التواصل معها.

فيما قدمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية شرحاً حول أهمية علاج الجانب النفسي ودوره في علاج المدمنين. وقدمت إدارة المباحث الجنائية شرحاً حول منصة ‏E-Crime، للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، وتوعية بشأن التعامل الصحيح مع الرسائل الإلكترونية المجهولة والإبلاغ عنها عبر المنصة.

كما شارك كل من مجلس الروح الإيجابية ومجلس أصحاب الهمم في شرطة دبي، بتنظيم فعاليات جانبية، تضمنت مرسماً حراً للأطفال، ومسابقات ترفيهية، ومحاضرات توعوية بلغة الإشارة ومشاركة الشرطي منصور. وفي الختام، كرم اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، الشركاء الاستراتيجيين.

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