«حفل النخبة في إقامة دبي» يحتفي بالكوادر الإدارية والوظيفية

المصدر: دبي ـ البيان

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كرّمت إقامة دبي نُخبة من الكوادر الإدارية والوظيفية التي أسهمت في وصول الإدارة العامة إلى مستوى النُّخبة بحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.

والفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشُؤون الأجانب بدبي، وهالة بدري، المدير العام لهيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة) والدكتور هزاع خلفان النعيمي المنسق العام لبرنامج دبي للتميز الحكومي.

شهد الحفل الذي انطلق تحت عنوان «حفل النُّخبة» ويُقام للمرة الأولى، حضور ما يزيد على 2000 شخص، منهم مساعدو المدير العام في إقامة دبي، وعدد من الضباط والموظفين، كما تخلله استعراض لمسيرة إقامة دبي على مدى 18 عاماً نحو مستوى النُّخبة.

حيث سلط الضوء على الكفاءات من الكوادر الإدارية والوظيفية التي أسهمت في تحقيق الإنجازات المحلية والإقليمية خلال رحلة التطوير التي شهدتها الإدارة منذ العام 2006. وتضمن حفل النُّخبة تكريماً خاصاً لمعالي الفريق ضاحي خلفان، والفريق محمد أحمد المري، إلى جانب تكريم كل من فئة الفريق الإشرافي «اللجنة العُليا» في الإدارة العامة للإقامة وشُؤون الأجانب بدبي.

وفرق محاور ومعايير منظومة التميز الحكومي، وأوسمة دبي للتميز الحكومي، وفرق العمل الفائزة بالجوائز المحلية والإقليمية والعالمية للعام 2023، و2024، وفئة التميز الوظيفي للجوائز المحلية والإقليمية والعالمية.

وأشار معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، في كلمة ألقاها أمام الحضور إلى تكليف من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لاختيار شخص مناسب لمنصب مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، موضحاً أن الفريق محمد المري، الذي كان آنذاك من النخب في شرطة دبي، فتم اختياره لهذا المنصب لتحقيق نهضة في الإدارة.

وأكد أن الفريق محمد المري، بفضل إنسانيته ورقي تعامله، نجح في تحسين الإجراءات والمعاملات، مما أسهم في تعزيز تجربة المسافرين في المطار، باعتباره واجهة مهمة للدولة إذ إن السلاسة والسهولة في رحلة المسافرين تعكس إيجابية كبيرة على المسافرين والمتعاملين وبالتالي بالصورة العامة عن الإمارات.

وفي ختام كلمته أشاد معاليه بالفريق محمد المري، وفريق العمل بإقامة دبي واصفاً تجربتهم بالتفرد والتميز والأداء النخبوي الذي يرتقي بسمعة دبي ويعكس قيمها الحضارية والإنسانية.

دعم

بدأ الحفل بكلمةٍ افتتاحية ثمَّن خلالها الفريق محمد أحمد المري، دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهاته الحكيمة بضرورة بذل الجهود لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، مُثمناً في الوقت ذاته جهود معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، وحرصه على دعم توجهات «إقامة دبي» خلال مسيرتها نحو النُّخبة.

وقال الفريق المري: «لقد مثلت جوائز دُبيّ للتميز في العام 2006 حافزاً كبيراً لنا، فقد كُنا في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي نحتاج فعلاً إلى تحسينات جوهرية.

وفي ذلك اليوم جاءت توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ورؤيته الرائدة، كمؤشر للسعي نحو التفوق والوصول إلى القمة، ولم يكتف سموه آنذاك بتوجيهاته النبيلة، بل دعمها بكافة الوسائل المتاحة، وكان دعم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، حاضراً بكل تأكيد، حيث كان له دور بارز في تشجيعنا ودفعنا نحو التحسين المستمر.

واستعرض خلال الكلمة جهود الإدارة العامة على مدى 18 عاماً، وما تضمنته من تركيز على تعزيز الكفاءات الوطنية من خلال برامج تدريب مستمرة تهدف إلى تطوير مهاراتهم والارتقاء بقدراتهم في أداء مهامهم بكفاءة وفعالية، إلى جانب تعزيز الرقابة والمتابعة المستمرة للخدمات المقدمة، وذلك من خلال فحص دوري للأداء وتقييم النتائج لضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة والفعالية.

وجرى خلال الحفل استعراض باقة من الإنجازات والجوائز النوعية التي حققتها «إقامة دبي» خلال العام الماضي والنصف الأول من 2024. شهد الحفل تكريم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، والفريق محمد المري لكل من اللجنة العُليا في إقامة دبي، وفرق النُّخبة .

كما شهد الحفل الإعلان عن الفائزين بأوسمة دبي للتميز في برنامج دبي للتميز الحكومي، إضافة إلى تكريم المشاركين في أوسمة دبي للتميز، علاوة على تكريم فرق العمل الفائزة بالجوائز المحلية والإقليمية والعالمية لعامي 2023 و2024.

وفي ختام الحفل فوجئ الفريق محمد المري، بتكريمٍ خاص قدمه معالي ضاحي خلفان تميم، تثميناً لجهود مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وحرصه على تبوئها مراكز النُّخبة من خلال الارتقاء ببيئة العمل، ودعم جهود الكوادر الإدارية والوظيفية.

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