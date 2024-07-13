تركيب محطات شحن المركبات الكهربائية في مباني «مواصلات الإمارات»

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة بشركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية، وبالتعاون مع شركة الإمارات العامة للنقل والخدمات (مواصلات الإمارات)، مشروعاً مشتركاً يقضي بتركيب وتشغيل محطات شحن المركبات الكهربائية في مباني «مواصلات الإمارات»، وذلك في خطوة منهما نحو تعزيز البنية التحتية للمركبات الكهربائية في الدولة.

ويعد هذا المشروع جزءاً من مستهدفات شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية، الداعمة للمشروع التحولي «سوق عالمي للمركبات الكهربائية»، الذي يستهدف دعم التحول نحو استخدام منظومة النقل الأخضر، وزيادة عدد المركبات الكهربائية في الدولة لتصبح 50 % من إجمالي عددها بحلول عام 2050.

والذي بدوره يسهم في تحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات للحياد المناخي بحلول 2050، ومستهدفات استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، من خلال تسريع عملية التحول إلى وسائل نقل نظيفة وصديقة للبيئة، وتقليل الانبعاثات الناتجة عن قطاع النقل بشكل كبير.

وأكد المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية، أن المشروع يساهم في دعم وتعزيز البنية التحتية للمركبات الكهربائية في الإمارات، والتي تمثل مستهدفاً حكومياً للسنوات المقبلة.

وأكد مساعي شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية في تعزيز التعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، لإنشاء شبكة من محطات الشحن تكون متاحة بسهولة لجميع مستخدمي المركبات الكهربائية في الدولة، إذ يمثل هذا المشروع جزءاً لا يتجزأ من ذلك، ومن رغبة الوزارة في تشجيع استخدام السيارات الكهربائية ودعم تطوير البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية داخل دولة الإمارات.

وقال: نسعى في المشروع المشترك إلى إعداد دراسات مشتركة نحو مستقبل النقل العام باستخدام الوقود الهيدروجيني، ودراسة وتقييم وسائل النقل المستدام، وإشراك أصحاب المصلحة والمستثمرين المعنيين في هذه المستهدفات، إضافة إلى التعاون المشترك في دعم مستهدفات استراتيجية الحياد المناخي في قطاع النقل بحلول عام 2050، إضافة إلى العمل سوياً لوضع سياسات اعتماد المركبات الكهربائية للقطاع الخاص في الإمارات.

وأضاف: سوق المركبات الكهربائية ينمو بثبات، حيث نخطط لزيادة حصة المركبات الكهربائية والهجينة إلى 50 % من إجمالي المركبات على طرق الدولة بحلول عام 2050، فيما بلغت حصتها بنهاية العام الماضي 3 %، مؤكداً أن مبيعات المركبات الكهربائية عام 2023، بلغت 13 % من إجمالي مبيعات السيارات في الدولة، متوقعاً نمو هذا التوجه بشكل كبير خلال السنوات المقبلة. وتابع حديثه: «نستهدف من خلال شركة الإمارات لشواحن المركبات، تركيب نحو 100 محطة شحن خلال العام الجاري».

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