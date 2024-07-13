مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية تشارك في مبادرة «دولاب الخير»

المصدر: الفجيرة ـ عائشة الكعبي

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شاركت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية في مبادرة «دولاب الخير» التي تنظمها جمعية الفجيرة الخيرية، التي تهدف إلى جمع أكبر عدد ممكن من الملابس والحقائب والأحذية الصالحة للاستخدام وتوزيعها على الأسر المتعففة.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية المؤسسة في تعزيز المشاركة المجتمعية والتطوع في المبادرات التي تدعم التنمية المستدامة وإيماناً منها بأهمية تعزيز التماسك والترابط بين مختلف فئات المجتمع. وشهدت المبادرة مشاركة وتفاعلاً كبيراً من قبل فريق التطوع المؤسسي .

والذي عمل على توزيع الصناديق المخصصة للتبرعات على الموظفين والتي بلغ عددها 100 صندوق، ثم فرزها وجمعها وإغلاقها وتسليمها إلى الجمعية، الأمر الذي عكس دور فريق التطوع المؤسسي مدى التزامهم بدورهم الإنساني وتعزيز مبادئ التسامح والعطاء.

وأكد المهندس علي قاسم المدير العام للمؤسسة وعضو في فريق التطوع المؤسسي، على حرص المؤسسة في المشاركة سنوياً في مبادرة «دولاب الخير» على اعتبارها من المبادرات الخضراء المستدامة والتي تسهم في المحافظة على البيئة .

وذلك من خلال مساهمتها بإعادة تدوير الملابس وإعادة الاستفادة منها، إلى جانب بعدها الإنساني والخيري، كما تعزز من العمل التطوعي، مشيراً إلى أن المؤسسة تعمل على تسخير إمكانياتها وكوادرها في العمل التطوعي لذلك شكلت فريقاً بمشاركة الإدارة العليا للمشاركة في مختلف المبادرات نحو هذا الصعيد.

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