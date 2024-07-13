راشد بن حميد: القيادة تولي اهتماماً كبيراً بتنمية وتطوير مصفوت

المصدر: عجمان - وام

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أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان رئيس لجنة متابعة دعم وتطوير مدينة مصفوت، أن القيادة تولي اهتماماً كبيراً بتنمية وتطوير مصفوت، ودعم مقوماتها باعتبارها مدينة نابضة بالعراقة والتاريخ والحضارة والمعالم الأثرية والشواهد الطبيعية والثروات البيئية، ما يجعلها وجهة سياحية واستثمارية ويضعها على خريطة المدن السياحية، ويرتقي بجودة الحياة لجميع شرائح المجتمع.

تطوير

جاء ذلك خلال ترؤسه لاجتماع لجنة متابعة دعم وتطوير مدينة مصفوت مساء أول من أمس، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة، ومحمد خليفة الكعبي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، وأعضاء اللجنة، والذي عقد في مصفوت بحضور رواد الأعمال وأصحاب المشاريع في المدينة.

ووجه الشيخ راشد بن حميد النعيمي، الحديث لرواد لأعمال، قائلاً: «إن الجميع يؤمن بقدراتهم وطاقاتهم وإمكانياتهم وحرصهم على تقديم الأفضل لبلادهم، مؤكداً دعم اللجنة لهم وحرصها على تمكينهم لتحقيق الأفضل وتوسعة نطاق العمل والارتقاء بجودته وسط بيئة مثالية تضمن النجاح والاستمرارية».

وأعرب عن سعادته بالبدء في مشروع التطوير الذي كلل جهود سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة.

وأوضح أن المشروع يهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي للمواطنين وأسرهم، والارتقاء بمستويات معيشتهم وتحقيق الرفاه والسعادة، وتنمية مختلف الجوانب المجتمعية والثقافية وكافة مناحي وقطاعات الحياة.

تنمية

من جانبه أكد معالي عبدالله بن طوق، أن الدولة بفضل توجيهات القيادة الرشيدة حريصة على تعزيز التنمية المستدامة والمتوازنة في الإمارات السبع، وتمكين المواطنين ودعم قدراتهم بما يعظم إسهامهم الفاعل في القطاعات كافة، وتوفير كل سبل الدعم والاستقرار لهم، بما يعزز من مستوى جودة حياتهم.

وقال معاليه: «إن مشروع تطوير مدينة «مصفوت» يدعم الكفاءات الوطنية الطموحة والمؤهلة والقادرة على تحقيق الإنجاز، كما يسهم في تعزيز رؤية الدولة بأن تصبح المدن الإماراتية بين أفضل 10 مدن في جودة الحياة بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية نحن الإمارات 2031». من جهته أكد محمد خليفة الكعبي أهمية الاجتماع الذي تضمن تحديد خطط لمشاريع تطوير مدينة مصفوت.

والخطة الزمنية للإنجاز. وأضاف: إنه منذ البدء في تنفيذ مشروع تطوير مدينة مصفوت تم تحقيق العديد من الإنجازات المهمة التي أسهمت في دعم المجتمع المحلي، وتعزيز القطاع الخاص والنهوض بها، موضحاً أن قائمة المشروعات الجاري تنفيذها في المدينة تتضمن دعم أصحاب المشاريع لتطوير شركاتهم، وتنظيم ورش لريادة الأعمال.

وذكر أن المنطقة شهدت مشروعاً تطوعياً لزراعة 100 شجرة غاف و200 شجرة مورينجا بمشاركة طلاب المدارس، والجهات الحكومية. وأفاد الكعبي بأنه يجري الإعداد لتنظيم حدث سنوي لتعزيز السياحة الثقافية بمصفوت، يتضمن إقامة أسواق مجتمعية وفنية ومسابقات للشعر النبطي ومسابقات رياضية، بما يسهم في الارتقاء بجودة حياة المواطنين في المدينة.

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