«أبوظبي للزراعة» تشارك في ليوا للرطب

المصدر: أبوظبي - البيان

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تشارك هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في مهرجان ليوا للرطب في نسخته الـ 20، الذي يقام بمدينة ليوا في منطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، في الفترة من 15 إلى 28 يوليو الجاري.

وأكدت الهيئة أهمية مشاركتها في المهرجان انطلاقاً من حرصها على المساهمة في تعزيز الفعاليات التراثية والثقافية والأنشطة التي تهدف إلى الترويج لمنطقة الظفرة سياحياً واقتصادياً.

بالإضافة إلى حرصها على إبراز دورها في تطوير قطاع النخيل في إمارة أبوظبي من خلال تبنيها مجموعة من الخطط والبرامج الهادفة لتنمية زراعة النخيل وإنتاج التمور في الإمارة ودعم التنمية الزراعية لتحقيق الاستدامة وتعزيز فعالية نظام الأمن الحيوي للوقاية من الأمراض والآفات.

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