غزة واليمن والسودان تتصدر قائمة المستفيدين من مساعدات «دبي الإنسانية» خلال 2024

المصدر: دبي ــ البيان

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كشفت سلطة «دبي الإنسانية» لـ«البيان» أن 92 دولة استفادت من مساعدات المنظمات التي تستضيفها «دبي الإنسانية» منذ بداية العام وحتى يوليو 2024، وتصدرت فلسطين واليمن والسودان قائمة المستفيدين. وبينت السلطة أن أكثر 10 دول استفادت من مساعدات «دبي الإنسانية» خلال الأشهر الـ 7 الأولى من العام الجاري تلقت نحو 43 مليون دولار أمريكي.

وبحسب التقرير، كان أكثر المستفيدين من مساعدات سلطة «دبي الإنسانية» خلال العام الجاري، قطاع غزة عبر جمهورية مصر العربية بـ 14.75 مليون دولار، تلاها اليمن بـ 6.67 ملايين دولار، ومن ثم السودان بـ 6.62 ملايين دولار، وبلغت المساعدات التي وصلت للأردن عبر «دبي الإنسانية» 3.3 ملايين دولار.

وجاءت موزمبيق خامساً في المساعدات التي أرسلت عبر السلطة، حيث بلغت 2.25 مليون دولار، وحلت باكستان في المركز السادس بـ 2.2 مليون دولار، وجاءت تشاد سابعة في المساعدات بمليوني دولار، ثم السنغال بإجمالي مليوني دولار من المساعدات ثم الكاميرون بـ1.57 مليون دولار، وكانت عاشرة الدول المستفيدة من المساعدات كينيا بـ 1.52 مليون دولار أمريكي.

وتتميز دبي الإنسانية بموقع استراتيجي حيث تقع على مفترق طرق بين الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وشرق وجنوب آسيا مما يسمح بالوصول، في غضون 4 ساعات إلى ثلثي سكان العالم الذين يعيشون في المناطق الأكثر تعرضاً، كما تقع على بُعد 10 دقائق فقط بالسيارة من ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم.

وبدعم من حكومة دبي، وتماشياً مع رؤية ومبادئ القيادة في دولة الإمارات العربية المتحدة، يقوم فريق «دبي الإنسانية» بتنسيق الخدمات اللوجستية مما يضمن التدفق المستمر لمهام المنظمات الأعضاء، وحصول البلدان والمجتمعات التي تمر بأزمات إنسانية على ما تحتاجه بوقت قياسي.

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