وفد من قيادة الحرس الوطني يزور مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ في قطر

المصدر: وام

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قام ‏وفد من قيادة الحرس الوطني بزيارة إلى مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ ومجموعة البحث والإنقاذ الحضري في قوة الأمن الداخلي "لخويا" بدولة قطر الشقيقة وذلك في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي فيما يخص مذكرات التفاهم بشأن عمليات البحث والإنقاذ البيني.

تم خلال الزيارة مناقشة سبل تعزيز ورفع مستوى التعاون والتنسيق في مجالات تقديم خدمات البحث والإنقاذ، وإدارة العمليات ذات الصلة، بهدف تعزيز الجهود المشتركة للتعامل مع الحوادث والطوارئ بكفاءة وفعالية.

في سياق متصل استقبل سعادة الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان سفير الدولة لدى دولة قطر وفد قيادة الحرس الوطني، برئاسة السيد راشد أحمد النقبي، مدير المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالحرس الوطني في إطار الزيارة نفسها.

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