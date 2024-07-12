«الوطني الاتحادي» يشارك في اجتماع المجلس الاستشاري لمنتدى النساء البرلمانيات في مراكش

المصدر: وام

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شاركت سعادة مريم بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، رئيسة منتدى النساء البرلمانيات في برلمان البحر الأبيض المتوسط، في اجتماع المجلس الاستشاري للمنتدى، الذي عقد على هامش المنتدى الاقتصادي البرلماني الثاني للمنطقة الأورومتوسطية، الذي استضافته مدينة مراكش في المملكة المغربية ونظمه برلمان البحر الأبيض المتوسط.

وألقت سعادة مريم بن ثنيه كلمة خلال الاجتماع الذي حضره معالي النعم مياره رئيس مجلس المستشارين بالمملكة المغربية، أكدت فيها أهمية تمكين المرأة، وتعزيز سياسات المساواة للمرأة في منطقة البحر الأبيض المتوسط وتشجيع التشريعات السياسية والاقتصادية التي تستجيب للنوع الاجتماعي ودعم المشاركة الفعالة للمرأة في السياسة وعمليات صنع القرار ضمن برلمان البحر الأبيض المتوسط، من خلال برامج تمكين القيادات النسائية الواعدة.

وأشارت إلى أهمية تعزيز التفاعل مع البرلمانيين ومنظمات المجتمع المدني والخبراء، وتسهيل تبادل المعرفة حول أفضل الممارسات في دعم وتمكين المرأة، والاستفادة من مركز بحوث برلمان البحر الأبيض المتوسط.

وتناولت في كلمتها آليات تطوير عمل منتدى النساء البرلمانيات، لضمان مساهمته في مشروعات قرارات برلمان البحر الأبيض المتوسط لتعميم المنظور الجندري في جميع القرارات التي ستسهم في تحقيق أهداف المنتدى المشتركة، وتعزيز مكانة المرأة من خلاله.

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