هيئة الهلال الأحمر تطلق «حملة سقيا الماء» للحد من تداعيات فصل الصيف داخل الدولة وخارجها

المصدر: وام

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أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي "حملة سقيا الماء" للحد من تداعيات فصل الصيف داخل الدولة وخارجها. تستهدف الحملة الأسر المتعففة والشرائح العمالية والفئات المرتبطة بأعمال شاقة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وعلى المستوى المحلي تولي الحملة عناية خاصة بالشرائح والفئات المستهدفة من خلال توفير معدات لوجستية تحميها من أشعة الشمس الحارقة وتعينها على عدم التعرض لأي تداعيات صحية ناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة تتمثل في توفير مظلات للعمال وعبوات لحفظ برودة المياه وطرود صحية وخارجيا تتضمن المبادرة حفر الآبار وتوفير خزانات مياه وأجهزة لإنتاج المياه من الهواء.

وأكدت هيئة الهلال الأحمر في بيان لها اليوم أن الحملة تأتي امتدادا للمبادرات النوعية التي تضطلع بها الهيئة داخل الدولة وخارجها، وتجسد اهتمامها بحياة الإنسان وصحته وحمايته من العوامل الطبيعية وتداعياتها وصون كرامته الإنسانية وقالت إن أهمية المبادرة تنبع من كونها تأتي في ظل ارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم، نتيجة التغيرات المناخية وارتفاع حرارة الأرض.

وأشارت إلى أنها أكملت ترتيباتها واتخذت الخطوات والإجراءات الكفيلة بتحقيق أهداف المبادرة، من خلال استقطاب المزيد من الشركاء للانضمام إلى فعالياتها وبالتالي توسيع مظلة المستفيدين منها على المستويين المحلي والخارجي وقالت إن المبادرة من شأنها أن تضيف بعدا جديدا ونقلة نوعية على صعيد توفير مصادر مياه في الدول التي تعاني شحا في هذا المرفق الحيوي لذا تتطلع لمساهمة الخيرين والمتبرعين في هذه المشاريع الحيوية التي تعتبر من أهم أعمال الوقف الخيري، الذي يعتبر الركيزة الأساسية التي تأسس عليها صرح الإمارات الخيري والإنساني.

وأضافت أن مشاريع الوقف ستظل رافدا مهما لتعزيز مسيرة الخير والعطاء التي تشهدها الدولة.

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