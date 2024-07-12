رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس جمهورية ساوتومي وبرنسيب الديمقراطية بذكرى استقلال بلاده

المصدر: وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى فخامة كارلوس فيلا نوفا رئيس جمهورية ساوتومي وبرنسيب الديمقراطية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس كارلوس فيلا نوفا.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي باتريس تروفوادا رئيس وزراء جمهورية ساوتومي وبرنسيب الديمقراطية.

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