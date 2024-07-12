منصور بن زايد: فوز صندوق أبوظبي للتنمية بجائزة أممية إنجاز جديد للإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أوضح سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن فوز صندوق أبوظبي للتنمية، بجائزة الأمم المتحدة للشراكات من أجل الدول الجزرية الصغيرة النامية عن الفئة الاقتصادية من خلال مبادرتي دعم مشاريع الطاقة المتجددة في جزر المحيط الهادئ والكاريبي هو إنجاز جديد للإمارات.

وقال سموه، في تدوينة عبر منصة «إكس»: «إنجاز جديد لدولة الإمارات يكمن في فوز مبادرة صندوق الإمارات للشراكة مع جزر المحيط الهادي وصندوق دعم الطاقة المتجددة لجزر الكاريبي الممولة من قبل صندوق أبوظبي للتنمية بجائزة الأمم المتحدة للشراكات من أجل الدول الجزرية الصغيرة النامية عن الفئة الاقتصادية».

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