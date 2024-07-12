اتفاقية لمتابعة صحة رواد الفضاء وتعزيز الابتكار في طب الفضاء

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، أمس، عن توقيع اتفاقية مع «دبي الصحية» للتعاون وتنسيق الجهود لتوفير بيئة مثالية للحفاظ على صحة وسلامة رواد الفضاء، وتعزيز الابتكار في مجال طب الفضاء.

وقع الاتفاقية سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، والدكتور عامر أحمد شريف، المدير التنفيذي لدبي الصحية.

وقال سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: «صحة وسلامة رواد الفضاء الإماراتيين هي أولوية قصوى لدينا، وتضمن هذه الاتفاقية تقديم أفضل رعاية ممكنة لهم قبل وأثناء وبعد مهامهم، في قطاع الفضاء الذي يشهد تطوراً سريعاً، يعد التعاون السبيل الأمثل للمضي قدماً، من خلال توحيد جهودنا مع دبي الصحية، سنعمل على تعزيز الابتكار في مجال العلوم الصحية بالفضاء، والحفاظ على سلامة رواد الفضاء الإماراتيين، هذه الشراكة تؤكد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالريادة في التقدم التكنولوجي في مجالات الفضاء والصحة».

بدوره، قال الدكتور عامر أحمد شريف، المدير التنفيذي لدبي الصحية: «رواد الفضاء الإماراتيون مصدر فخر للوطن باعتبارهم ثروة وطنية كبيرة تعول عليها دولة الإمارات للمساهمة في تطوير المعارف والقدرات العلمية ورفع اسم الدولة في المحافل العلمية العالمية.

ومن هذا المنطلق، تفخر «دبي الصحية» بالمساهمة بشكل مباشر في ضمان صحة وسلامة ورفاهية رواد الفضاء، إذ تنسجم هذه المذكرة مع مستهدفات «دبي الصحية» الرامية إلى التركيز على مجموعة من المحاور الاستراتيجية الرئيسية، أبرزها الرعاية والتعلم والاكتشاف، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وتعزيز كفاءتها للارتقاء بصحة الإنسان بشكل عام».

وفي إطار حرص مركز محمد بن راشد للفضاء، على سلامة وصحة رواد الفضاء الإماراتيين، سيتعاون مع «دبي الصحية» لضمان إجراء تقييمات صحية شاملة لرواد الفضاء قبل خوض أي مهمات فضائية في المستقبل.

علاوة على ذلك، سيوفر مركز محمد بن راشد للفضاء، برامج تدريبية لرواد الفضاء، بالتعاون مع دبي الصحية، ما يضمن إعداد رواد الفضاء وفقاً لأعلى المعايير للتعامل مع حالات الطوارئ المتعلقة بالصحة خلال وجودهم في الفضاء.

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