انطلاق أولى ورش التصميم التشاركي لتفعيل منصة دبي للتصميم الحضري

المصدر: دبي - البيان

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تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بتفعيل «منصة دبي للتصميم الحضري»، المدعومة بالذكاء الاصطناعي، نظم «مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي»، بالتعاون مع اللجنة العليا للتخطيط الحضري في إمارة دبي، وبلدية دبي، وفرجان دبي، ورشة التصميم التشاركي كأولى الورش التشاركية، التي تهدف إلى تحفيز أفراد المجتمع على المشاركة في تصميم الفراغات العامة، والساحات الحضرية ضمن مناطقهم السكنية، وتقديم عدد من الخيارات والبدائل التصميمية باستخدام منصة دبي للتصميم الحضري.

وتعرف المشاركون خلال الورشة التي جمعت فئات وشرائح مجتمعية متنوعة، على آلية عمل المنصة، كما تمكنوا من اختبار تطبيقاتها، وآلية استخدامها في تصميم المساحات المختلفة للساحات العامة، والفراغات العمرانية، حيث ستحدد أفضل التصاميم والأفكار القابلة للتطبيق، ليتم تنفيذها ضمن مشاريع بلدية دبي خلال الفترة المقبلة.

وأقيمت ورشة التصميم التشاركي الأولى لمنصة دبي للتصميم الحضري في مجلس أم سقيم، وتمكن المشاركون من تصميم واقتراح عدة تصورات للحدائق في دبي.

جهود

وتدعم الورشة تفعيل عمل المنصة، التي تشكل نتاج جهود مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، بالتعاون مع اللجنة العليا للتخطيط الحضري في إمارة دبي، وبلدية دبي، في البحث عن المشاريع العالمية المبتكرة ذات الأثر النوعي، واختبار تطبيقها بشكل تجريبي، لضمان نجاحها ومضاعفة نتائجها، ثم تبنيها وتطويرها بما يواكب التطلعات المستقبلية لمجتمع دولة الإمارات ويسهم في تحقيق المستهدفات الوطنية.

وتهدف منصة دبي للتصميم الحضري المعززة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، إلى تعزيز مشاركة أفراد المجتمع والشركاء، وتحفيزهم للمشاركة بأفكارهم وتصوراتهم وتحويلها إلى مبادرات ملموسة، وتحقيق الاستثمار الأمثل في مشاريع التصميم الحضري، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي، واستكشاف فرص ابتكارية للتخطيط الحضري من شأنها تعزيز البيئة المبتكرة للمجتمع.

وأكدت هدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، أن منصة دبي للتصميم الحضري، التي أطلقها ووجه بتفعيلها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، تجسد نهج القيادة الرشيدة بمشاركة كافة فئات المجتمع في تصميم المستقبل، وتعزيز ثقافة الابتكار، وتمثل امتداداً لمبادرات خطة دبي التي أطلقها سموه في أبريل الماضي لتسريع تبني استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأضافت: «ما يميز المنصة دورها في تعزيز المشاركة الحكومية والمجتمعية، عبر العمل على ابتكار حلول للتحديات وتحويلها إلى مبادرات ملموسة تخدم المجتمع وتعزز مكانة دبي لتكون المدينة الأفضل للعيش والعمل».

وأشادت هدى الهاشمي، بجهود الجهات المشاركة في ورشة التصميم التشاركي التي نظمها «مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي»، بالتعاون مع اللجنة العليا للتخطيط الحضري في إمارة دبي، وبلدية دبي، ضمن سلسلة المبادرات التي يعمل المركز على تنفيذها مع الشركاء.

رؤية

من جهته، قال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: «تؤكد منصة دبي للتصميم الحضري التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، وحرصها على دعم المبادرات والمشاريع المبتكرة والمتقدمة التي ترسخ ريادة إمارة دبي كنموذج ومركز عالمي للابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة».

وأضاف: «تمثل المنصة مشروعاً متكاملاً يجمع بين توظيف الذكاء الاصطناعي، وإشراك أفراد المجتمع، وتعمل على مساعدة المخططين لتوليد حلول ابتكارية للبيئات الحضرية، حيث تتيح الأداة طرح مجموعة من البدائل والخيارات التصميمية للمواقع والفراغات العامة، بما يتواءم مع توصيات خطة دبي الحضرية 2040».

وأوضح الهاجري، أن بلدية دبي تتبنى توظيف التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في كافة مجالات العمل البلدي، ودمج تلك التقنيات في مهامها الرئيسة، وفي مقدمتها التخطيط الحضري.

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