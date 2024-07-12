سفير ألمانيا يطلع على تجربة «زايد العليا» ومشاريعها الإنسانية

المصدر: أبوظبي - وام

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اطلع إلكساندار شونفيلدار، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة، خلال زيارته مركز إنتاج أصحاب الهمم التابع لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، على تجربة المركز في مجال الرعاية والتأهيل لمختلف فئات أصحاب الهمم، وتعرف على الخدمات التعليمية والتأهيلية والرعاية الصحية النفسية والاجتماعية التي تقدمها المؤسسة.

وأكد أن خدمات المؤسسة متكاملة وشاملة، معرباً عن سعادته بهذه الزيارة وبجولته في مركز إنتاج أصحاب الهمم ومشاهدة الطلاب داخل ورش التأهيل المهني وما يقدمونه من منتجات عالية الجودة. من جانبه رحب عبدالله الحميدان أمين عام مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بزيارة سفير جمهورية ألمانيا، وقدم شرحاً موجزاً عن المؤسسة والخدمات التي تقدمها وأعداد المستفيدين منها، وما تقدمه قيادة دولة الإمارات من دعم كبير لتلك الفئات.

وخلال الزيارة استمع السفير الألماني، ومرافقته ايزابيل بلوشل سكرتير أول بالسفارة، لعرض تعريفي موجز عن مشاريع مؤسسة زايد العليا الاستراتيجية وخططها وبرامجها، والخدمات التي تقدمها لمختلف فئات أصحاب الهمم على مستوى إمارة أبوظبي من المواطنين والمقيمين.

وبدأت الزيارة بـ«كافيه النحلة» المشروع الأول من نوعه على مستوى الإمارات، ويديره أفراد من أصحاب الهمم، إضافة إلى ورشة لتنسيق الزهور «مشروع بلومينج بي للزهور»، وهي أحد مشاريع المؤسسة، ويعمل فيها 10 طالبات من أصحاب الهمم. كما زار السفير الألماني الورش المتخصصة كمعمل لصناعة الشوكولاته بأنامل أصحاب الهمم تحمل العلامة التجارية «النحلة».

وورشة العمل المركزية المتكاملة للأطراف الاصطناعية وتقويم العظام الأولى من نوعها في الدولة بالتعاون مع شركة أو تيبي باورفيند الألماني. كما زار مصنع الأجبان الذي يعمل به خمس فتيات من صاحبات الهمم منتسبات المؤسسة، ويتبنى شعار «صنع في الإمارات»، إضافة إلى ورش الخياطة للبنات والأولاد وورشة الطباعة ثلاثية الأبعاد، أول ورشة متخصصة في تطوير منتجات بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بمجهود أصحاب الهمم، تم إنشاؤها بالتعاون والشراكة مع شركة HP.

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