«نور دبي» تطلق برنامج التطبيب عن بُعد لتعزيز جهود مكافحة العمى

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مؤسسة نور دبي عن تحولات جذرية مهمة في برامجها الصحية (الوقائية والعلاجية)، التي تنفذها في شتى أنحاء العالم، ضمن رسالتها وأهدافها الإنسانية، الرامية إلى حماية المجتمعات، ولا سيما المحتاجة منها، من الإصابة بالعمى ومسببات ضعف وفقد البصر.

وكشفت الدكتورة منال تريم، عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة نور دبي، عن تفاصيل التحول الجديد، وهو توفير أفضل مستويات الرعاية الصحية، بما فيها الاستشارات الطبية عن طريق برنامج «التطبيب عن بُعد»، الذي استحدثته مؤخراً.

وأكدت أن من شأن هذا التحول توسيع نطاق عمل المؤسسة، وزيادة أعداد المستفيدين من برامج الوقاية والعلاج لأمراض العيون وضعف وفقد البصر، الذين وصلوا منذ انطلاق «نور دبي» عام 2008 وحتى العام الجاري إلى أكثر من 33 مليون شخص حول العالم.

مواعيد

وذكرت أن البرنامج المستحدث سيبدأ تنفيذه في جمهورية نيبال، وذلك بالتعاون مع نيبال نيترا جيوتي سانغ (NNJS)، وهي منظمة غير ربحية رائدة تمثل حكومة نيبال ومجلس الرعاية الاجتماعية في نيبال في أنشطة العناية بالعيون.

وأوضحت الدكتورة منال تريم أن البرنامج أيضاً سيعزز جهود الوصول إلى رعاية العيون في المناطق النائية والريفية في نيبال على مدى 3 سنوات عبر 15 مركزاً صحياً، ويشمل ذلك الرعاية الأولية واستشارات الخبراء والتدريب.

ولفتت إلى أن التطبيب عن بعد في مجال طب العيون يعد تحولاً مهماً على مستوى تقديم الرعاية الصحية من خلال الاتصالات الإلكترونية والتكنولوجيا والذكية المتقدمة، مما يتيح تبادل المعلومات الطبية، وتوفير الحلول المبتكرة، من تحليلات البيانات في الوقت الفعلي، والرؤى المستندة إلى التكنولوجيا، لتحسين تقديم الرعاية الصحية، واتخاذ القرار، وهو ما يضمن بدوره رعاية فعالة وممتازة للمرضى.

وحول قيمة العمل والجهود الكبيرة التي ستقوم بها مؤسسة نور دبي في نيبال، استعرضت الدكتورة منال تريم بعض التقديرات، التي تشير إلى أن هناك 6.8 ملايين شخص يعانون من فقدان البصر، حيث يتوفر 8.4 آلاف طبيب عيون لكل مليون من السكان.

وفي نهاية فترة السنوات الثلاث للمؤسسة هناك فإنه من المتوقع أن يقدم البرنامج رعاية أولية محسنة للعيون لنحو 433 ألف مريض في 15 مركزاً للعيون، وأن يتيح إجراء مراجعات استشارية متخصصة لنحو 82 ألف فرد من خلال التطبيب عن بعد في الفترة نفسها.

وأضافت: سيركز البرنامج أيضاً على تنمية الموارد البشرية وتمكين المجتمع المحلي من خلال تدريب 15 من أطباء العيون المساعدين و6 أطباء عيون، على تقنيات وممارسات التطبيب عن بعد، بالإضافة إلى ذلك سيعمل البرنامج على تحسين البنية التحتية الصحية بشكل أكبر من خلال ربط 15 مركزاً أولياً للعيون، ومركزين للعيون من الدرجة الثالثة، لتعزيز الخدمات، وذلك بتكلفة قدرها 1,070,252 درهماً، على مدى 3 سنوات، بينما توقعت الدكتورة منال تريم أن يستفيد من البرنامج في نيبال أكثر من 11 مليون شخص.

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