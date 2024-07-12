نهيان بن مبارك يوجه القائمين على البرامج الصيفية بالتركيز على تعزيز قيم الانتماء للوطن

المصدر: أبوظبي - وام

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وجه معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، القائمين على البرامج الصيفية للصندوق بالتركيز على تعزيز قيم الانتماء للوطن والولاء لقيادته، والتعريف بمفهوم المواطنة الصالحة عند أبناء وبنات الإمارات من طلاب المدارس المشاركين في الأنشطة، وتدريبهم على أن يكونوا مواطنين صالحين.

وشرح الصفات الشخصية التي يجب أن يتحلى بها المواطن الصالح وتقديم شرح مبسط لأهم الطرق التي يجب أن تعرفها الأجيال الجديدة ليكونوا نشطين في العمل على تحسين مجتمعهم وتطويره وحماية وطنهم ودعم خطواته نحو مستقبل أفضل للجميع. جاء ذلك خلال متابعة معاليه للأنشطة والفعاليات التي تقدمها البرامج الصيفية لـ«صندوق الوطن» لطلاب المدارس الحكومية والخاصة، والجامعات بمختلف إمارات الدولة، من خلال برامجه الـ4، وهي: «قدوتي»، و«فكرتي»، و«لغة القرآن»، و«فرسان القيم»، سواء بالمدارس أو المراكز الثقافية والإبداعية أو الجامعات والكليات المشاركة بالأنشطة.

وأشاد معاليه بالجهود التي تبذلها إدارات المدارس والجامعات والمراكز الثقافية المشاركة بالبرامج الصيفية، لكي تحقق هذه البرامج أهدافها السامية لصالح أبناء الوطن، في ظل الإقبال الكبير على الأنشطة، مثمناً المشاركة الإيجابية لكتاب ومفكري ومبدعي وفناني الإمارات المشاركين بالفعاليات ودورهم الإيجابي في تعريف الأجيال الجديدة بالقيم الإماراتية الأصيلة وتحفيزهم ليكونوا فاعلين ومؤثرين من خلال جهودهم ومعارفهم، وقادة المستقبل في مختلف المجالات.

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