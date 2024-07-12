تفاهم بين جمعية الصحفيين و«سهيل للحلول الذكية» لتأهيل وتدريب الصحفيين

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقعت جمعية الصحفيين الإماراتية، أمس، مذكرة تفاهم مع شركة سهيل للحلول الذكية تهدف إلى تأهيل وتدريب الصحفيين ورفع كفاءتهم المهنية في العديد من المجالات الحديثة.

وقع الاتفاقية من جانب جمعية الصحفيين الإماراتية، فضيلة المعيني، رئيسة الجمعية، ومحمد سالم آل علي مالك ومدير عام شركة سهيل للحلول الذكية.

وقالت فضيلة المعيني، إن مذكرة التفاهم تهدف إلى تحقيق مئوية دولة الإمارات 2071 والتي تهدف من ضمن محاورها إلى الاستثمار في شباب الدولة، وتجهيزهم بالمهارات والمعارف التي تواكب التغيرات العالمية المتسارعة.

وأكدت أن جمعية الصحفيين الإماراتية تحرص على النهوض بالصحافة الإماراتية والارتقاء بالمستوى الثقافي والمهني للصحفيين، ورعاية الكوادر الصحفية المحلية وتشجيعها على الانخراط في العمل الصحفي، وصقل قدراتها وتطويرها وتقديم جميع أنواع الدعم الممكن لها.

وعن بنود المذكرة، أشارت المعيني، إلى أنها تضمنت تنظيم ورش عمل وندوات ومؤتمرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك لرفع كفاءة المؤسسات، وتطوير وتدريب الكفاءات العاملة في الدولة بالقطاعين العام والخاص لتلبية حاجات الوزارات والدوائر والهيئات الاتحادية والمحلية والمجتمع في مجالات متعددة، وإدارة وتشغيل الموقع الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الصحفيين.

من جهته، أوضح محمد سالم آل علي مالك ومدير عام شركة سهيل للحلول الذكية، أن الشركة تعني بمفهوم الابتكار من خلال تقديم الاستشارات والتدريب وإدارة المشاريع، وتقديم الحلول الذكية، بما فيها تطوير البرمجيات والقيام بالدور المجتمعي والتثقيفي للمجتمع الإماراتي.

وأكد على أهمية التعاون المشترك مع جمعية الصحفيين الإماراتية، والنتائج الإيجابية التي ستعود على الصحفيين والمجتمع على حد سواء.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز