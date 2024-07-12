«إسلامية دبي» و«الرقابة المالية» تعززان الاستدامة

المصدر: دبي - البيان

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عقدت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، صباح أمس، اجتماعاً تنسيقياً، برئاسة أحمد درويش المهيري، مدير عام الدائرة، مع جهاز الرقابة المالية في إمارة دبي.

ويهدف هذا الاجتماع إلى تعزيز الجهود التعاونية والأطر التنظيمية، التي تنظم الأنشطة المالية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لجمهور المتعاملين في إمارة دبي، بالإضافة إلى تعزيز الاستدامة المالية والوعي المستدام حول الثقافة الإسلامية والعمل الخيري والارتباط المجتمعي.

حضر الاجتماع المديرون التنفيذيون، وبعض المسؤولين من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، فيما مثل جهاز الرقابة المالية عبد الرحمن الحارب، المدير العام، وماجد الأنصاري، المدير التنفيذي لقطاع التدقيق على العمليات والالتزام والأداء.

وتناول الاجتماع أهمية تعزيز الأطر واللوائح التنظيمية المالية التي تتبناها حكومة دبي، واستعراض التدابير والسياسات المالية والجهود التعاونية المشتركة بين الجانبين لتعزيز بيئة مالية آمنة، وتحسن مستويات أداء العمل الحكومي، ورفع مؤشرات رضا العملاء التي تسعى حكومة دبي إلى تحسينها باستمرار.

وصرح أحمد درويش المهيري: «نحن ملتزمون بتطبيق أفضل الممارسات في الحوكمة المالية لضمان الشفافية والكفاءة في إدارة مواردنا، يعد هذا التعاون مع جهاز الرقابة المالية خطوة مهمة نحو تعزيز الاستدامة المالية لمبادراتنا الخيرية والمجتمعية».

بدوره، أعرب عبد الرحمن الحارب، عن تفاؤله بهذا التعاون، مشيراً إلى أن الشراكة ستتيح للجهتين تبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات في مجالات التخطيط المالي والمراجعات الداخلية، وتقييم الأداء المالي، ما يسهم في تعزيز الاستدامة المالية لجميع المبادرات.

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