المجلس الإسلامي العالمي يمنح «تريندز للبحوث والاستشارات» جائزة السلام

المصدر: أبوظبي - البيان

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كرم المجلس الإسلامي العالمي «GIC»، مركز تريندز للبحوث والاستشارات ورئيسه التنفيذي بجائزة السلام.

وذلك خلال حفل أقيم في أبوظبي، أمس، بحضور الإمام محمد التوحيدي، نائب رئيس المجلس الإسلامي العالمي لعلماء الدين، والشيخ علي الكعبي، مدير مقر المجلس بالنجف الأشرف، وأستاذ البحوث العليا، والإمام تاماز مقاليدز، مدير المجلس في جورجيا، زعيم اتحاد مسلمي جورجيا، وعدد من الباحثين ومسؤولي الجانبين.

وتأتي هذه الجائزة تقديراً لجهود مركز تريندز البحثية المتميزة في مكافحة الفكر المتطرف وتعزيز ثقافة السلام والتسامح.

وتسلم الجائزة الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، الذي أعرب عن شكره وتقديره للمجلس الإسلامي العالمي على هذا التكريم، مؤكداً التزام المركز بمواصلة جهوده في نشر ثقافة السلام والتصدي للفكر المتطرف.

وفي كلمة له خلال حفل تسليم الجائزة، بارك الإمام محمد التوحيدي، وعدد من أعضاء المجلس لمركز تريندز حصوله على هذه الجائزة المستحقة. وقال التوحيدي، إن منح مركز تريندز للبحوث والاستشارات جائزة السلام من قبل المجلس الإسلامي العالمي يعد شهادة قيمة على جهوده المتميزة في نشر ثقافة السلام والتسامح ومكافحة الفكر المتطرف، معرباً عن ثقة المجلس الإسلامي العالمي بقدرة «تريندز» على مواصلة رسالته النبيلة في تعزيز القيم الإنسانية المشتركة والإسهام في إيجاد عالم متسامح متآلف.

وأضاف التوحيدي، أن عمل مركز تريندز يعد نموذجاً يحتذى في مجال مكافحة التطرف، مقدماً شكره للدكتور محمد عبدالله العلي، وفريق عمل تريندز من باحثين وغيرهم على جهودهم الدؤوبة في هذا المجال. وأكد التوحيدي، أن التحديات التي تواجهها الإنسانية اليوم تتطلب منا جميعاً التعاون والتكاتف. وقال إن المجلس الإسلامي العالمي لديه ثقة كبيرة في أن مركز تريندز شريك أساسي في هذا الجهد العالمي.

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