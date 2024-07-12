منتدى الرعاية الاجتماعية 2 أكتوبر في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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تنظم دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي النسخة الافتتاحية من منتدى الرعاية الاجتماعية، من 2 ولغاية 3 أكتوبر المقبل.

وذلك بالشراكة مع شركة ديلويت الشرق الأوسط. تأتي النسخة الافتتاحية من منتدى الرعاية الاجتماعية تحت شعار «لتعزيز الابتكار والتعاون في مجال الرعاية الاجتماعية».

وتهدف إلى مناقشة التوجهات المستقبلية والاتجاهات العالمية في تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية، واستكشاف استراتيجيات لرعاية وتطوير أفضل المواهب في القطاع الاجتماعي، والكشف عن الأساليب المبتكرة والتحولات الرقمية المختلفة في مجال الخدمات الاجتماعية. وقال مبارك العامري، المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية في دائرة تنمية المجتمع:

«يأتي تنظيم المنتدى ضمن جهود واضحة نحو تعزيز وتطوير قطاع الرعاية الاجتماعية في مجتمع أبوظبي والدولة بشكل عام، والتي تتماشى مع رؤيتنا الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، حيث يجمع المنتدى نخبة من الخبراء ومقدمي الخدمات في القطاعين العام والخاص وصنّاع السياسات والمبتكرين».

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