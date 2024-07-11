«دانات السلوك» يطلق تحدي المشي الصيفي 2024

المصدر: دبي ـ مرفت عبد الحميد

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أطلق البرنامج الوطني للمكافآت السلوكية مبادرة (دانات السلوك) تحدي الـمشي الصيفي 2024 والمخيمات الصيفية والعديد من الأنشطة المشوقة والمتنوعة خلال فترة الصيف وذلك انطلاقاً من حرص البرنامج على تعزيز المسؤولية المجتمعية وثقافة العمل الإيجابي في المجتمع والذي بدأ مطلع يوليو الجاري، ويستمر إلى نهاية شهر أغسطس المقبل 2024 على مدار شهرين.

وتندرج الأنشطة الصيفية لمبادرة «دانات السلوك» تحت عدة محاور رئيسية وهي: الحياة الصحية الإيجابية، اقتصاد المعرفة والتمكين، والتغذية الصحية، ويظهر ذلك من خلال طرح البرنامج منشورات متنوعة لجذب المتابعين، وحثهم على البدء بحياة إيجابية سواء من خلال الإعلان عن تحدي المشي الصيفي 2024 أو المخيمات الصيفية والأنشطة المتنوعة.

ويهدف تحدي المشي الصيفي 2024، على تشجيع المشاركين لبدء المشي بـ5,000 خطوة يومياً أي ما يعادل 35,000 خطوة في الأسبوع، وتزداد تدريجياً إلى 10,000 خطوة بنهاية التحدي.

وبناءً على ذلك تم تقسيم الهدف الإجمالي للتحدي إلى أهداف يتم إنجازها أسبوعياً وشهرياً، ويمكن إنجاز هدف المشي في أي زمان ومكان من خلال مزامنة الخطوات المحسوبة في الساعة الذكية أو الهاتف عبر تطبيق «Fazaa Behaviors»، كما سيتم مكافأة المشاركين بعدد معين من الدانات، إضافة لجوائز بقيمة مذهلة بعد إنجاز الهدف الكبير.

تهدف هذه الأنشطة الصيفية إلى البدء بحياة إيجابية وتحفيز الأفراد على الالتزام بممارسة السلوك الإيجابي سواء كان للكبار أو الصغار، الأمر الذي يؤثر إيجابياً على كافة أفراد المجتمع في دولة الإمارات، واستغلال عطلة الصيف من خلال هذه الأنشطة الصيفية، كما سيساعد الأفراد للوصول إلى نتائج ملحوظة، وتغير كبير في أسلوب الحياة والسلوك.

وخلال فترة الصيف يتم نشر جميع الشركاء المشاركين مع مبادرة «دانات السلوك» سواء كانت في المخيمات الصيفية أو تحدي المشي الصيفي، للحصول على أكبر استفادة للأعضاء من شركاء البرنامج طيلة فترة الصيف.

ويمكن لكافة شرائح أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين المشاركة في تحديات البرنامج الوطني للمكافآت السلوكية مبادرة «دانات السلوك» وذلك من خلال تحميل تطبيق «Fazaa Behaviors».

جوائز ومكافآت

بالتأكيد سيتم مكافأة الملتزمين في التحدي بجوائز مميزة ودانات (نقاط)، يمكن استبدالها بقسائم قيّمة من خلال سوق المكافآت في تطبيق البرنامج الوطني للمكافآت السلوكية «Fazaa Behaviors»، إضافةً إلى فرصة الفوز بجوائز قيمة مقدمة من شركائنا المميزين المشاركين في التحديات والأنشطة الصيفية.

وترتكز «دانات السلوك» على مكافأة المشاركين بالدانات «النقاط» عند تحقيق الأهداف السلوكية واستبدالها بقسائم في سوق المكافآت في تطبيق «Fazaa Behaviors».

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