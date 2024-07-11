«الصحة» تعزز مهارات مقدمي الرعاية الصحية في تقييم نمو الأطفال دون سن الخامسة

المصدر: دبي ـ البيان

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نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ورشة تدريبية للعاملين في القطاع الصحي الحكومي والخاص بالدولة لتقييم نمو الأطفال دون سن الخامسة، بهدف الكشف المبكر عن أي مشكلات صحية محتملة ترتبط بسوء التغذية مثل زيادة الوزن والسمنة والهزال والتقزم، والمساهمة في التدخل الفعال وتقديم الدعم اللازم لأولياء الأمور لضمان معالجة هذه المشكلات إن وجدت في مراحل مبكرة.

وتعد هذه الورشة الثانية من نوعها ضمن برنامج متابعة نمو الأطفال، والتي تأتي في إطار جهود الوزارة لتدريب مقدمي الرعاية الصحية في القطاع الصحي الحكومي والخاص وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم في تطبيق معايير منظمة الصحة العالمية الخاصة بمتابعة نمو الأطفال لتطوير إجراءات تغذية فعّالة من أجل تحسين التغذية لجميع الفئات العمرية بما فيها الرضع والأطفال.

قاعدة بيانات

وحضر الورشة، التي استمرت ثلاثة أيام في ديوان الوزارة بدبي، نوف خميس العلي مديرة إدارة تعزيز الصحة من الوزارة، وعدد من مقدمي الرعاية الصحية المعنيين من القطاع الحكومي، ضمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ودبي الصحية، ومن المستشفيات التابعة لديوان الرئاسة مستشفى الشيخ خليفة العام في عجمان وأم القيوين. ومن القطاع الخاص؛ مستشفى برجيل، ومستشفى ميدكير ومستشفى إن أم سي ومستشفى الجامعة بالشارقة، لتدريبهم على تطوير قاعدة بيانات لمتابعة نمو الأطفال تحت سن الخامسة بشكل فعال في دولة الإمارات وإجراء التدخلات اللازمة لضمان تعزيز صحة الأطفال في هذه المرحلة العمرية، كما هدفت إلى إعداد مدربين مؤهلين لتدريب زملائهم في العمل وضمان تقديم خدمات رعاية متكاملة للأطفال.

شملت الورشة آليات قياس الوزن والطول، وتفسير مؤشرات النمو، والتحقيق في أسباب مشاكل النمو، كما تضمنت تطبيقاً عملياً للمهارات المكتسبة من خلال أخذ القياسات لأطفال شاركوا في الورشة، إضافة إلى تقديم سيناريوهات لحالات طبية، وتعليم المشاركين كيفية تقديم المشورة الطبية بما يتناسب مع الحالة.

رفع كفاءة النظام الصحي

وقال الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في الوزارة: «تأتي الورشة التدريبية عن متابعة نمو الأطفال دون سن الخامسة في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز صحة المجتمع بما يسهم في رفع كفاءة النظام الصحي، وكذلك التزامها بتحقيق الاستراتيجية الوطنية للتغذية 2022 ـ 2030، حيث تندرج الورشة، التي شهدت مشاركة واسعة من مقدمي الرعاية الصحية، ضمن سلسلة من المبادرات الهادفة إلى بناء قدرات الكادر الصحي وتزويده بأحدث المعارف والمهارات اللازمة لتقديم رعاية صحية متميزة للأطفال، وذلك انطلاقاً من رؤية الوزارة بأن الاستثمار في تنمية مهارات العاملين الصحيين يعد استثماراً في صحة أجيالنا القادمة، وتحرص الوزارة على مواصلة الجهود لتوفير أفضل رعاية صحية ممكنة لجميع أطفال دولة الإمارات».



رعاية الأطفال

بدورها، قالت نوف خميس العلي مديرة إدارة تعزيز الصحة في الوزارة: «تسعى وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتكثيف جهودها في وضع أنظمة الترصد والكشف المبكر عن أي مشكلات صحية محتملة لدى الأطفال مثل سوء التغذية، لأن التدخل المبكر يعتبر أساسياً لضمان صحة ونمو الأطفال بشكل سليم، ونثمن مشاركة جميع مقدمي الرعاية الصحية في هذا المجال، وتحرص الوزارة على مواصلة تنظيم مثل هذه الورشات والبرامج التدريبية لتطوير قدرات كوادرنا الصحية وتزويدهم بأفضل المعارف التي تسهم في الارتقاء بجودة رعاية الأطفال في جميع أنحاء الدولة».

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