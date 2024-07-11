هطول أمطار خفيفة على منطقة القوع بالعين وحميم بالظفرة

المصدر: أبوظبي – البيان:

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هطلت أمطار الخير اليوم (الخميس) على بعض المناطق الشرقية والجنوبية من الدولة، شملت منطقة القوع بمدينة العين، وعلى منطقة حميم في منطقة الظفرة، تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة، منذ الساعة 8 و47 دقيقة صباحاً، صاحبها هبوب رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، نشطة وصلت سرعتها إلى 40 كم/س.

بينما تشهد باقي مناطق الدولة، طقساً صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، ويكون الطقس رطباً ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

إما بخصوص حالة الطقس يوم غد الجمعة، فتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، قد تتكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، ويكون الطقس رطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، وسرعتها من إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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