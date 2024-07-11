71 ألف غيغا واط/ ساعة كهرباء صديقة للبيئة أنتجتها «براكة» منذ أبريل 2021

المصدر: أبوظبي - وام

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أسهمت الوحدات الثلاث، التي تم تشغيلها تجارياً في محطة براكة للطاقة النووية السلمية، بإنتاج أكثر من 71 ألفاً و802 غيغاواط/ ساعة من الكهرباء الصديقة للبيئة في الدولة، منذ بدء التشغيل التجاري لأولى محطاتها في عام 2021.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، الجهة الحكومية المكلفة بتطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي، فقد حدت محطة «براكة» أكثر من 34 ألفاً و761 كيلو طن من الانبعاثات الكربونية في الإمارات، ما يجعلها أكبر مساهم بشكل مباشر في خفض البصمة الكربونية في الدولة.

وأنتجت المحطة الأولى في براكة نحو 31 ألفاً و790 غيغاواط/ ساعة منذ تشغيلها التجاري في شهر أبريل 2021، وتم حد أكثر من 15 ألفاً و604 كيلو أطنان من الانبعاثات.

كما أسهمت ثاني محطات براكة في الحد من 12 ألفاً و517 كيلو طن من الانبعاثات عبر إنتاج أكثر من 24 ألفاً و843 غيغاواط/ ساعة من الكهرباء النظيفة في الإمارات، وذلك منذ بدء عمليات التشغيل التجاري في مارس 2022. وعززت المحطة الثالثة التي تم تشغيلها تجارياً في فبراير 2023 شبكة الكهرباء الصديقة للبيئة في الإمارات بعد .

إضافة إنتاجية تبلغ أكثر من 13 ألفاً و221 غيغاواط/ ساعة، وأسهمت في الحد من 6640 كيلو طن من الانبعاثات الكربونية منذ العام الماضي. وتستعد الإمارات للتشغيل التام لمحطة براكة خلال العام الجاري لتسطر إنجازاً جديداً بعد التشغيل التجاري للمحطة الرابعة المرتقب خلال الأشهر المقبلة، حيث ستضيف المحطة الرابعة 1400 ميغاواط من الطاقة الكهربائية الخالية من الانبعاثات.

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