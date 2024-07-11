الفائزون بجائزة «نافس»: تقدير رئيس الدولة لنا وسام فخر على صدورنا

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عبر الفائزون بالمركز الأول بجائزة «نافس» في دورتها الثانية 2023 - 2024 عن اعتزازهم بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتهنئته لهم وتقديره لجهودهم، مؤكدين حرصهم على مواصلة مسيرة التميز لتحقيق رؤية القيادة في تمكين الشباب. وقالوا: «إن تقدير صاحب السمو رئيس الدولة لنا وسام فخر على صدورنا».

وقال البروفيسور حميد عبيد بن حرمل الشامسي: «أشكر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، كما أشكر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية على كلماتهما المشجعة، ودعمهما المتواصل».

وأضاف: «حزت بفضل الله تعالى المركز الأول في فئة الوظائف القيادية في القطاع الخاص على مستوى الدولة، والتي تشمل جميع التخصصات الطبية والتجارية والصناعية.. وأوجه شكري لبرنامج نافس الذي يسلط الضوء على الكفاءات الإماراتية، ويعزز من التنافسية في جميع المجالات في القطاع الخاص في الإمارات».

تميز

وقالت الدكتورة مريم خلفان راشد السويدي، طبيبة بمركز برجيل لجراحة اليوم الواحد في أبوظبي، والتي حازت المركز الأول في فئة الوظائف الطبية: إن أكبر تكريم لنا هو تهنئتنا من قبل صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله.

وأضافت: «يسهم برنامج نافس في تعزيز واستدامة التوطين في دولة الإمارات، ودعم الجهود الرامية إلى تسريع تحقيق مستهدفاته، إلى جانب جذب الكفاءات الإماراتية، والاستثمار فيها».

وأوضحت عائشة سالم المزروعي، رئيسة قسم استراتيجية الأفراد في بنك دبي التجاري، والتي نالت المركز الأول في فئة الوظائف الإشرافية بأن صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، يحرص دائماً على تشجيع الكوادر الوطنية لمواصلة تميزها في القطاع الخاص ضمن مختلف المجالات والتخصصات المهنية، بما يعزز دورها في هذا القطاع المهم والإسهام في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة.

وأشادت صديقة محمد الظهوري بجائزة نافس التي تشكل دعماً كبيراً لملف التوطين الذي يحظى باهتمام ومتابعة القيادة الرشيدة. وقالت: «حزت المركز الأول في فئة الرعاية الصحية، وأعمل ممرضة في قسم التعليم والتطوير المهني في مستشفى التأهيل التخصصي. وفوزي هذا يدفعني وبشدة للعطاء والعمل بشكل استثنائي، ونؤكد حرصنا على مواصلة مسيرة التميز لتحقيق رؤية القيادة وطموحاتها في تمكين الشباب في القطاع الخاص».

وحازت دانة محمد جعفر الأنصاري المركز الأول في فئة الوظائف المصرفية، وقالت: «شاركت في جائزة نافس في دورتها الأولى، وكنت من ضمن المراكز الخمسة الفائزة ولم أصل للمرحلة النهائية. والذي ساعدني بالفوز في الدورة الثانية من الجائزة هو تقرير نافس في الدورة الأولى، حيث ساعدني في أن أطور نفسي، وأن أضع أهدافاً محددة تؤهلني للفوز باستحقاق».

اعتزاز

وأعربت ريم الفلاسي، مدير فرع سيغنا للتأمين الصحي، عن اعتزازها بتقدير القيادة الرشيدة لإمكانيات الشباب المواطن في مختلف المجالات.

وأضافت أنها فخورة بهذا الإنجاز، إلى جانب حصولها على جائزة أفضل موظفة إماراتية في القطاع الخاص.

كما عبر عبدالله ناصر النعيمي عن فخره بحصوله على المركز الأول في فئة الوظائف التخصصية في جائزة نافس بدورتها الثانية، وأكد أن اهتمام القيادة الرشيدة بإنجازات أبنائها المواطنين يعد شرفاً ووساماً على صدورنا، وأضاف أن هذا التكريم بجائزة «نافس» يعد تكليفاً وأمانة ومسؤولية، وأن هذه الجائزة تمثل بداية وخطوة أولى نحو تحقيق نجاحات أكبر.

وقالت عائشة الكندي، مهندسة الصحة والسلامة والاستدامة والبيئة، والفائزة الأولى في فئة الأفراد الهندسية والفنية: «تشرفنا بلقاء صاحب السمو رئيس الدولة، حيث تعد هذه الجائزة فخراً استثنائياً بتواجد سموه، نحن نسعى لتحقيق رؤيته بأن نكون أسعد وأنجح شعب».

وتقدمت الفائزة حنان البلوشي بالشكر للقيادة الرشيدة على تحفيزهم ودعمهم المستمر للكوادر الإماراتية في القطاع الخاص، وأكدت أن لقاء صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، كان فخراً وشرفاً كبيراً، وتوجهت بالشكر لفريق «نافس» على جهودهم الملموسة في دعم المواطنين وتحقيق التغيير الإيجابي الكبير في القطاع الخاص.

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