حاكم الشارقة يوجّه بتنظيم ملتقيات الشعر العربي في 9 دول أفريقية

المصدر: الشارقة - وام

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وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، دائرة الثقافة في الشارقة، بتنظيم الدورة الثالثة من ملتقيات الشعر العربي في أفريقيا.

وذلك في 9 دول، هي تشاد، ومالي، وكوت ديفوار، وبنين، ونيجيريا، وغينيا، والسنغال، وجنوب السودان، والنيجر.

واستكملت الدول الـ 9 في قارة أفريقيا استعداداتها التحضيرية لاستقبال الدورة الثالثة من مبادرة الملتقيات الشعرية في أفريقيا، التي ستنطلق أولى فعالياتها من جمهورية تشاد في منتصف الشهر الجاري، وتستمر توالياً في مختلف الدول، على أن تنتهي الجولة الأفريقية لملتقيات الشعر العربي في جمهورية النيجر، في أكتوبر المقبل.

وشملت إجراءات الاستعداد، تنسيق دائرة الثقافة الشامل مع الدول الأفريقية خلال الأشهر الماضية، لضمان تقديم الملتقيات في أحسن صورها التنظيمية والثقافية.

وقال محمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة: «تأتي توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تنظيم ملتقيات شعرية في أفريقيا، في إطار حرص سموّه على رعاية اللغة العربية وآدابها في تلك الدول»،.

مؤكداً أن سموّه يضع الأهمية الثقافية العربية والإسلامية، التي تعم العديد من دول القارة الأفريقية، في قلب مشروع الشارقة الثقافي.

وأشار إلى أن إدارة الشؤون الثقافية ستبدأ تنفيذ المرحلة الثالثة من المبادرة، وفق جدول زمني بالملتقيات خلال 2024، موضحاً أن الملتقيات الشعرية في أفريقيا، تشكّل دعماً حقيقياً للغة العربية.

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