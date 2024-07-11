استعراض مؤشرات السلامة المرورية ومتطلبات شرطة دبي لـ«الخط الأزرق» للمترو

المصدر: دبي - البيان

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عقد معالي مطر الطاير المدير العام، رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، ومعالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، اجتماعاً تنسيقيا استعرضا خلاله نتائج ومؤشرات استراتيجية السلامة المرورية لإمارة دبي، ومناقشة المتطلبات الخاصة بشرطة دبي، في مشروع الخط الأزرق للمترو، وتأمين سلامة مستخدمي وسائل المواصلات العامة.

وأشاد معالي مطر الطاير، في مستهل الاجتماع، بالشراكة الاستراتيجية والعلاقة المتميزة بين الهيئة والشرطة، التي ساهمت في رفع مستوى التنسيق والعمل المشترك، وتحقيق مستهدفات استراتيجية السلامة المرورية في دبي في خفض وفيات حوادث السير، وتأمين مختلف وسائل المواصلات العامة. وأكد معالي الطاير، أن محور السلامة المرورية يشكل أولوية كبيرة في استراتيجية السلامة المرورية.

وغايات هيئة الطرق والمواصلات في دبي. وتحرص الهيئة على تنفيذ مستهدفات المؤشرات الخاصة باستراتيجية السلامة المرورية لإمارة دبي، ورؤيتها: «صفر وفيات»، لتكون دبي الأفضل عالمياً في مجال السلامة المرورية، .

مشيراً معاليه إلى أن معدل وفيات الحوادث المرورية انخفض بنسبة 93 %، خلال الفترة من 2007 إلى عام 2023، كما تحرص الهيئة على رفع مستويات الأمان والسلامة في جميع وسائل النقل الجماعي ووسائل التنقل الفردية، وتطوير قنوات ووسائل التوعية والتثقيف المروري، بما يعود بالنفع على جميع مستخدمي الطريق في إمارة دبي.

منظومة

من جهته، ثمن معالي الفريق عبد الله خليفة المري، علاقة الشراكة الاستراتيجية بين القيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، التي ساهمت في الارتقاء بمنظومة العمل المشترك بين الجانبين، وتحقيق الأهداف الرامية إلى بسط الأمن والأمان، وتعزيز السلامة المرورية، ورفع مستوى الأمان على مختلف طرق إمارة دبي.

وأكد معاليه حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز محور السلامة المرورية، بما يحقق الهدف الاستراتيجي لإمارة دبي بأن تكون مدينة آمنة يسودها الاستقرار وتترسخ فيها أسس التنمية والتطور والمحافظة على الأرواح والممتلكات.

واستعرض الاجتماع سير العمل في تنفيذ استراتيجية السلامة المرورية لإمارة دبي 2022 - 2026، التي تتضمن 4 محاور رئيسة، هي: الضبط، وهندسة الطرق والمركبات، والتوعية المرورية، ومحور الأنظمة والإدارة.

حيث أثمرت جهود التعاون والعمل المشترك عن تحقيق جميع المستهدفات السنوية لاستراتيجية السلامة المرورية لعام 2023، وبلغ معدل الوفيات 1.6 وفاة لكل 100 ألف من السكان، منخفضاً عن المستهدف المطلوب تحقيقه، البالغ 2.0 وفاة، ويعد المعدل المحقق في العام الماضي، هو أقل معدل للوفيات تسجله إمارة دبي، لتصبح الإمارة من بين أفضل المدن عالمياً في مجال السلامة المرورية.

الخط الأزرق

وناقش الجانبان المتطلبات الخاصة بشرطة دبي، لتأمين سلامة الركاب والأصول في مشروع الخط الأزرق، الذي يبلغ طوله 30 كيلومتراً، منها 15 كيلومتراً تحت سطح الأرض، ويحتوي على 14 محطة «9 محطات علوية، و5 محطات تحت الأرض»، ويرتبط الخط الأزرق مع الخط الأحمر عند محطة سنتربوينت، ومع الخط الأخضر عند محطة الخور، ويخدم 9 مناطق حيوية يقدر عدد سكانها بنحو مليون نسمة في عام 2040، ويوفر الربط المباشر مع مطار دبي الدولي.

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