14.6 مليار درهم وفورات ترشيد الكهرباء والماء في دبي 2023

المصدر: دبي - البيان

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ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع الـ 83 للمجلس، الذي عقد «عن بُعد»، بحضور معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس.

وأحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس كل من: داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، وعبدالله بن كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وسيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، وخوان فرييل، المدير العام لمؤسسة دبي للبترول.

مشاريع

واستعرض المجلس خلال الاجتماع التقييم النصف السنوي لبرامج ومشاريع تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

ونجحت دبي نتيجة لهذه البرامج، في تحقيق انخفاض ملحوظ في استهلاك الكهرباء والمياه خلال عام 2023، مقارنة بسیناریو العمل المعتاد، وصلت لنحو 15.9% للكهرباء وبما يعادل 9.7 تيراوات ساعة و12.4 % للمياه وبما يعادل 18.8 مليار غالون امبريالي ووفورات مالية لجميع البرامج تقدر بنحو 14.6 مليار درهم.

ونفذت دبي مشاريع نوعية خلال الـ 5 سنوات الماضية تركزت على زيادة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وترشيد استهلاك المياه والكهرباء وزيادة عدد محطات شحن السيارات الكهربائية وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي وخفض الانبعاثات الكربونية.

رؤية

وقال معالي سعيد الطاير: «انسجاماً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نسير قدماً في تنفيذ استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمیاه 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050.

واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050 لتعزيز تنافسية دبي وضمان تحقيق رفاهية ونوعية حياة حضرية عالية المستوى للمواطنين والمقيمين والزوار، وترسيخ مكانتها كقطب عالمي للاقتصاد الأخضر، يقوم المجلس بشكل دوري بتقييم المشاريع القائمة والمخططة لمواكبة النمو المزدهر في الإمارة، من خلال تبني مبادئ الاقتصاد الدائري وترشيد استهلاك الطاقة والمياه».

وقال أحمد بطي المحيربي: «حرص المجلس خلال السنوات السابقة على وضع آليات تنفيذ لبرامج ومشاريع عملاقة مدعومة بسياسات واستراتيجيات تبلور الغايات المنشودة في إيجاد اقتصاد ومجتمع محلي قوي لدعم مسيرة التحول إلى الاقتصاد الأخضر وضمان الطاقة المستدامة للأجيال القادمة».

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