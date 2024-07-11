«نيابة دبي» و«المحاكم» تباشران خطة تكامل الخدمات لتسهيل الإجراءات على المتعاملين

المصدر: دبي - البيان

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شرعت النيابة العامة في دبي، بالتعاون مع أبرز شركائها الاستراتيجيين «محاكم دبي»، بوضع خطة عمل مشتركة لتحقيق التكامل في الخدمات وضمان توافقها مع سياسة خدمات 360، وذلك في إطار جهودها الهادفة لتحسين الخدمات وفق تلك السياسة لتكون سلسة واستباقية ومتكاملة.

وعقدت نيابة دبي اجتماعاً مع محاكم دبي، لوضع خطة العمل المشتركة المزمعة، والتي تشمل خدمة صيغة تنفيذية وخدمات كاتب العدل.

ومن خلال التكامل بين الجهتين، سيتم إتاحة خدمة عمل صيغة تنفيذية بشكل استباقي للمتعامل دون الحاجة إلى تقديم طلب إلى النيابة العامة أو الحضور لاستكمال الخدمة في محاكم دبي، وذلك من خلال الربط الرقمي المتكامل بين الخدمات وضمان رحلة سلسة للمتعامل تلبي احتياجاته وتوقعاته.

وسيسهم هذا الإنجاز المرتقب، باختصار رحلة المتعامل وتقليل البيروقراطية والتكاليف، وتسهيل الخدمات وتيسيرها، وتطوير قطاع القضاء، والمساهمة بتسريع البت في القضايا.

مبادئ

وأكدت شمسة المري، مدير إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي، رئيس فريق تحسين الخدمات، أن تطبيق خطة التحسين المشتركة سيساهم في تحقيق مبادئ سياسة خدمات 360، وتوجهات الحكومة الرشيدة وسعيها الحثيث في تقديم خدمات حكومية سلسة ومتكاملة.

وأشارت إلى أن هذا التحسين سيحقق سعادة المتعاملين ويلبى احتياجاتهم، من خلال توفير الخدمة بشكل استباقي دون الحاجة إلى حضور المتعامل إلى مقر النيابة العامة أو مقر محاكم دبي لإتمام إجراءات الخدمة من خلال الوسائل الرقمية وأدوات الدفع الحديثة في إتمام الخدمة، وتحقيق الكفاءة والفاعلية في الخدمات.

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