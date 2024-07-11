قائد عام شرطة عجمان يطلع على مركز خدمات ترخيص الآليات والسائقين

المصدر: عجمان - البيان

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زار اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، مركز خدمات ترخيص الآليات والسائقين.

وذلك تطبيقاً للبرنامج الزمني لنظام تفتيش القائد العام وفق المعايير المعتمدة، للاطلاع على سير إجراءات العمل والوقوف على الاحتياجات ومتطلبات التطوير والتحديث، وتعزيزاً لعملية إدارة الموارد والدعم.

وكان في استقباله العميد عبدالله سيف المطروشي، مدير عام العمليات الشرطية، والعقيد سلطان خليفه عيسى المهيري، مدير إدارة خدمات ترخيص الآليات والسائقين، والمقدم راشد حميد بن هندي، نائب مدير إدارة المرور والدوريات، والنقيب علي بن محمد النعيمي، رئيس قسم ترخيص الآليات، وعدد من الضباط.

واطلع قائد عام شرطة عجمان، على أقسام وأفرع ومكاتب المركز والخدمات المقدمة للجمهور، وأبرز الخدمات الذكية المستحدثة التي تسهل وتسرع تقديم الإجراءات، مشدداً على أهمية سرعة إنجاز المعاملات وفق المعايير والمواصفات التي تعزز جودة العمل وتدعم تميز الخدمة.

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